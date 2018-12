Olot repeteix el sistema de tiquets per poder entrar al campament reial

La vintena edició del campament dels Reis d'Orient d'Olot, que com és habitual estarà obert els dies 2, 3 i 4 de gener, mantindrà un format pràcticament idèntic al de l'any anterior. Com llavors, l'accés al campament requerirà d'un tiquet que s'haurà d'haver obtingut prèviament el mateix dia a la plaça Clarà a partir de les 4 de la tarda. Cada persona que faci cua podrà extreure 4 entrades de manera gratuïta i podrà escollir un dels torns entre les 6 i les 10, dividits en franges de mitja hora.

Presentant el tiquet es podrà entrar directament al Campament per un dels accessos de la plaça Clarà. Els menors de 3 anys no necessiten tiquet per entrar.

Al sistema de cues s'hi afegirà una nova via d'entrada, en una altra cantonada de la plaça, que servirà per accedir al Campament en cas de no haver pogut aconseguir un tiquet. Aquest accés, però, no està garantit, i s'anirà permetent l'entrada només en cas que l'espai pugui absorbir més públic.