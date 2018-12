Salut adjudicarà l'obra per ampliar els quiròfans del Trueta el primer semestre del 2019

Una projecció de com ha de ser el nou edifici annex.

Una projecció de com ha de ser el nou edifici annex. foto: ics girona

El Departament de Salut ja està revisant el projecte d'ampliació del bloc quirúrgic i l'hospital de dia de l'hospital Josep Trueta de Girona hi preveu adjudicar les obres durant el primer semestre de l'any vinent. Així ho assenyala la secretària general de Salut, Laura Pelay, en una resposta parlamentària datada el 14 de desembre i publicada aquesta setmana al Butlletí Oficial del Parlament.

Pelay, que respon per delegació de la consellera Alba Vergés, que està de baixa per maternitat, apunta que la conselleria ja té sobre la taula el projecte de l'empresa PMMT d'una de les obres més ambicioses a curt termini per a la sanitat gironina, amb què l'hospital guanyarà uns 4.000 metres quadrats amb un nou edifici a la banda del riu Ter, i que actualment està en fase de revisió.

El projecte preveu la construcció d'un edifici nou sobre l'Institut Català d'Oncologia (ICO), que tindrà 3.900 m2 distribuïts en tres plantes, i la reforma de 2.500 m2 més de l'edifici principal, per passar dels onze quiròfans que té el centre actualment a setze i dotar de més punts assistencials l'hospital de dia oncològic.

L'ampliació, que suposa una inversió d'uns 12 milions d'euros, permetrà que l'hospital gironí assumeixi més intervencions i augmenti el nombre de tractaments de càncer que realitza, descongestionant així dos serveis cabdals.

«Una vegada finalitzi la revisió i s'aprovi el projecte es procedirà a la licitació de l'obra, que es preveu que pugui adjudicar-se en el decurs del primer semestre del 2019», assenyala Pelay.

«Es preveu que la durada de les obres se situarà entorn dels 48 mesos, ja que s'han d'executar en tres fases. La planificació final de les diferents fases d'obres s'ajustarà per mantenir, en la mesura del possible i malgrat les inevitables afectacions, l'activitat assistencial dels serveis mentre es desenvolupen les obres», detalla la secretària general de Salut sobre un projecte que ha de donar aire al Trueta mentre no es desencalli la construcció del nou hospital.

En la mateixa resposta, Pelay també respon a la diputada de Catalunya En Comú Podem, Marta Ribas, que està previst que una altra de les reformes projectades a l'hospital gironí, la segona fase de l'ampliació del servei d'Urgències, estigui equipada i en funcionament durant la segona meitat del 2019. La primera part de la remodelació, que va arrencar el març del 2017, ja es va posar en funcionament aquest estiu.

Les obres de l'UCI Pediàtrica

Preguntada per la segona fase de les reformes a la unitat de Neonatologia i UCI Pediàtrica, Pelay assegura que ja s'està redactant el projecte i que es preveu que estigui acabat i supervisat també durant el primer semestre de l'any. Després es licitarà l'obra durant el segon semestre i, segons la planificació de Salut, «es preveu que la finalització de l'obra i l'equipament es puguin dur a terme a finals del 2020 o inicis del 2021».