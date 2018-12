Professorat, estudiants i famílies exigeixen més diners per a educació

La primera reunió entre l'actual conseller d'Educació, Josep Bargalló, i els representants del Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE), celebrada aquest desembre, es va tancar amb l'intercanvi de demandes per part del sector educatiu i de promeses de solucions pel que fa al Govern, sempre que s'aprovin els pressupostos. La proliferació de barracons en escoles i instituts, amb més d'un miler a Catalunya i 305 a Girona a l'inici de curs, la massificació d'alumnat a secundària i l'empitjorament de les condicions laborals dels docents són alguns dels «perjudicis» que el MUCE va denunciar al Departament.

Les catorze entitats que integren aquest col·lectiu, entre les quals hi ha sindicats, associacions de professorat i organitzacions de famílies i d'estudiants, van denunciar la persistència de les retallades des de fa anys i van exigir que s'augmenti el pressupost de l'educació pública com a prova que és una prioritat per al govern de la Generalitat. El MUCE va afirmar que ara no ho és i va refermar la seva acusació subratllant que l'única partida que ha crescut des del 2010 és la destinada a pagar els concerts educatius; és a dir, les subvencions de l'administració als centres privats concertats.



«Responsabilitat» per al 2019

En la trobada que l'11 de desembre van mantenir amb el conseller, els portaveus de la comunitat educativa van exigir «responsabilitat al Govern i als grups parlamentaris» perquè el pressupost de 2019 reforci la inversió en educació. De fet, van demanar a Bargalló que la puja es fes efectiva aquest mateix 2018 cosa que no ha passat perquè, tal com van escriure en el document que recull les seves peticions, «l'educació no es pot permetre perdre un any més». I és que, des del seu punt de vista, «hi ha una manca de decisió i voluntat política d'actuar per posar fi a la segregació escolar i a les desigualtats educatives».

A dintre del MUCE hi ha diverses organitzacions d'alumnes com l'Associació d'Estudiants progressistes, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans o l'AJEC; l'Associació de Mestres Rosa Sensat i la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya; les dues principals federacions de famílies, Fapac i Fapaes; i els sindicats CCOO, Ustec·STEs, UGT i CGT.