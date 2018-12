Ahir al matí va tenir lloc una iniciativa solidària per a la post-Marató de TV3 al pavelló de Sant Pere Pescador. Al voltant de 150 persones es van sumar a una MasterClass organitzada per la professora de ioga Maria Abras, del centre Es Ioga de la Bisbal d'Empordà. L'Ajuntament de Sant Pere també va col·laborar-hi proporcionant l'espai i un esmorzar Detox per completar l'activitat.