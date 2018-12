Denuncien que la comissaria dels Mossos de Ripoll no té calefacció

El sindicat USPAC dels Mossos d'Esquadra ha denunciat que els agents de la comissaria de Ripoll treballen sense calefacció des de fa dues setmanes. El problema es va generar quan es va acabar la biomassa amb la qual funciona. Uns dies més tard va arribar l'encàrrec però aleshores la caldera va fallar, i des de llavors la temperatura a l'interior de la comissaria ronda els set graus.

El portaveu del sindicat USPAC dels Mossos, Josep Miquel Milagros, lamenta una situació que ha qualificat de «patètica i lamentable». «A més del perjudici pels policies, també ho és per a ciutadans que venen a posar una denúncia i han de patir aquesta situació», ha reblat el representant sindical.

Milagros també ha lamentat que el servei de manteniment que el departament té contractat no és capaç d'arreglar la caldera i només pot fer-ho el tècnic oficial que la va instal·lar. «Avui és diumenge, demà últim dia de l'any, pots comptar que fins el dia 2 potser estan els companys treballant a set graus. No és normal», assenyala. A més, el portaveu d'USPAC ha volgut recordar que la temperatura a la que treballen els Mossos a Ripoll és «molt més baixa» que a d'altres llocs de Catalunya al carrer.

Milagros explica que aquest és un «problema recurrent» de Ripoll, i que fins ara no ho havien denunciat però que aquesta vegada han volgut fer-ho públic per tal que l'administració es «posi les piles». «No pot ser que cada any estiguem a la mateixa situació», remarca Milagros.

I és que aquest no és el primer cop que la caldera de la comissaria de Ripoll s'espatlla. De fet, Milagros assegura que «tenen problemes constantment». «Volem que s'arregli, que s'hi posi solució i algú que controli si queda o no biomassa perquè no passin aquestes coses», conclou Milagros.



Problemes amb l'uniforme

El portaveu d'USPAC ha tornat a criticar els problemes que tenen amb l'uniforme. Josep Miquel Milagros considera «penós» que els policies hagin de treballar amb un uniforme dissenyat fa 36 anys. «No és funcional i no ajuda el policia a fer la seva feina», assenyala.

En aquest sentit, també ha carregat en relació a la renovació del material quan es gasta. Especialment crític ha estat amb el problema amb les botes que fan servir els agents. «Són de mala qualitat, i al final veus que els companys es porten les de casa», conclou Milagros.