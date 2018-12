Enxampen un lladre acusat de 44 robatoris a cases a Palafrugell

El jutjat de guàrdia de La Bisbal d'Empordà va enviar a presó un home de 39 anys acusat de ser el presumpte autor de 44 robatoris amb força en segones residències de la localitat de Calella de Palafrugell (Baix Empordà).

La investigació va iniciar-se quan, entre els mesos de novembre i desembre, els Mossos d'Esquadra i la policia local de Palafrugell van detectar un increment important dels robatoris en domicilis de la zona de Calella i van muntar un dispositiu per intentar identificar, localitzar i detenir a l'autor d'aquests delictes. Finalment, els agents van poder arrestar el sospitós el passat 27 de desembre a Palafrugell.

El divendres 28, l'home, que ja tenia antecedents, va passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de La Bisbal (Baix Empordà), que va decretar el seu ingrés a la presó.

El lladre sempre actuava a la mateixa zona, on la majoria de domicilis són segones residències. Per accedir als habitatges, l'home escalava les façanes de les cases i entrava als domicilis forçant alguna finestra. Els investigadors van constatar que en alguns dels furts aprofitava per menjar, ja que van trobar restes que ho demostraven. Els Mossos d'Esquadra van compartir al seu compte de Twitter una fotografia de les restes trobades en un dels domicilis on l'home havia entrat a robar. En aquesta imatge s'hi podia veure un bol amb restes de menjar i alguns pots de conserva oberts. El missatge que acompanyava la publicació informava: «A presó un home per 44 robatoris en domicilis de Calella de Palafrugell. En alguna casa vam trobar restes de menjar i begudes que el lladre consumia mentre actuava».

Ara, els Mossos intenten esbrinar a qui va vendre els aparells robats, que eren principalment televisors i petits electrodomèstics. La investigació continua oberta i no es descarta que el sospitós estigui involucrat en altres fets similars.