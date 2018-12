Les pistes d´esquí gironines registren una bona ocupació tot i la manca de nevades

La temporada d'esquí d'enguany s'ha iniciat prop d'un mes abans que la passada gràcies a les nevades que van tenir lloc durant el novembre, per la qual cosa els aficionats als esports de neu van poder aprofitar ponts com La Puríssima o fins i tot el de Tot Sants per fer una escapada a la muntanya. Aquest ha estat el cas de La Masella, que va obrir a principis de novembre, i que durant dies de molta afluència, que en conjunt han estat ponts, ha assolit xifres de fins a 9.000 visitants.

En mig de les festes nadalenques, les quatre estacions d'esquí gironines han fet un primer balanç positiu tant pel que fa als visitants com per les condicions de les pistes. El bon temps ha omplert les pistes durant aquest primer cap de setmana nadalenc i, en general, tot i que les primeres nevades de novembre no s'han repetit durant aquestes últimes setmanes, els gruixos de neu s'han pogut mantenir gràcies a la producció de neu artificial, sobretot a cotes baixes.

El director de Vallter, Enric Serra, apunta que aquest any «hi ha més neu i més pistes obertes que el passat», i això ha fet que puguin donar un servei de més del 70% de domini esquiable. «El cap de setmana del 27 al 30 ha estat molt bo. No hem arribat al 100% d'ocupació però estem molt contents», subratlla, fent un balanç positiu de l'inici de la temporada. Tot i l'optimisme, també es mostra preocupat per les altes temperatures, que si bé són positives per atreure visitants, alhora dificulten el manteniment de la neu davant l'absència de nevades. La situació es repeteix a la resta de pistes gironines: hi ha neu però calen temperatures més baixes per poder produir neu artificial.

De fet, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, durant aquesta setmana l'anticicló seguirà provocant una inversió tèrmica al Pirineu, donant predomini al sol i amb les temperatures a l'alça, tant a zones d'alta muntanya com a la costa. Aquest cap de setmana ha estat marcat pel sol, les boires i per unes temperatures diürnes més aviat primaverals sobretot a la zona de l'Empordà, on en algunes estacions han superat els 20 graus. Així, al Pantà de Darnius-Boadella ahir es va registrar una temperatura màxima de 22,4ºC, uns valors que s'apropen als 22,3 de Sant Pere Pescador, als 21,9 de Roses i als 21 d'Espolla.

Una temporada més llarga

El bon temps i les nevades tardorenques han permès allargar la temporada, i en el cas de La Masella, aprofitar no només el pont de la Puríssima sinó també el de Tots Sants, que segons expliquen des de l'estació, va permetre que durant dies marcats assolissin xifres de fins a 9.000 visitants.

L'afluència de gent durant aquest cap de setmana ha estat «molt positiva» segons expliquen des de l'estació. En aquests moments hi ha 43 pistes obertes (i 45 km esquiables) del total de 65 que té l'estació. A més, el fet de que enguany hagin obert portes 3 setmanes abans del que és habitual, ha permès a l'estació treballar al màxim la producció de neu. De fet, 2 terceres parts de les pistes que hi ha en funcionament tenen neu natural, i la produïda artificialment es concentra sobretot a cotes baixes. Demà farà 2 mesos que l'estació va obrir, un fet que l'ha dut a establir un rècord d'obertura primerenca als Pirineus, amb una temporada que durarà mig any.

En sintonia amb la Federació d'Hosteleria de les Comarques Gironines, que aquest cap de setmana va fer una previsió d'ocupació al Pirineu del 95%, l'estació afirma que l'oferta hotelera i d'apartaments de la zona té penjat el rètol de «complet» tant per Cap d'Any com per Reis.

En el cas de la Vall de Núria, una estació que és un complement del turisme familiar de la zona, l'ocupació prevista de cara als dies de Nadal és del 80%, amb dies de fins el 100% per avui i demà. D'altra banda, mantenen 4 de les 11 pistes obertes, però per demà tenen previsió d'obrir-ne més si les temperatures ho permeten.

De moment els pics d'ocupació han tingut lloc durant la Puríssima, però des de l'estació assenyalen que aquest cap de setmana també ha estat «molt bo». Fent un balanç des de la seva obertura, 19.300 persones han passat per l'estació, i s'han venut uns 4.600 forfets.

Des de la Molina es mostren satisfets per l'ocupació d'aquest cap de setmana, que ha estat «positiva» gràcies a la meteorologia. Tot i que enguany han registrat menys neu i domini esquiable a les pistes que l'any passat durant aquestes dates, la baixada és «poc significativa».

D'altra banda, assenyalen que fins el proper 4 de gener l'estació es mantindrà amb xifres «altes» de visitants fins Reis, quan es preveu que torni a baixar. En aquests moments l'estació té 27 pistes (42%) en funcionament.