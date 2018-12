Els psicòlegs de l'atenció primària atenen 4.500 pacients durant el 2017

Els psicòlegs que treballen als centres d'atenció primària de les comarques gironines van atendre l'any passat unes 4.500 pacients. El programa de Suport a l'Atenció Primària de la Xarxa de Salut Mental de Girona, amb psicòlegs que treballen conjuntament amb els professionals sanitaris dels ambulatoris, va realitzar durant el 2017 unes 8.700 visites en l'any de la culminació del seu desplegament arreu del territori. El programa, que està en marxa des de fa una dècada, va reforçar la plantilla l'any passat fins a arribar als 18 professionals per doblar el suport a les zones on ja l'oferia i implantar-se a les àrees on restava pendent, a la Garrotxa, el Ripollès i la Selva interior.

Es calcula que a més d'una quarta part de tots els pacients que van de visita a un ambulatori se'ls diagnostica un problema de salut mental, però només a un 30% se'ls deriva a un psiquiatre especialista, mentre que el 70% s'atenen al mateix CAP, on el metge de família passa visita amb el psicòleg.

L'objectiu del programa és reduir les derivacions als centres especialitzats i la medicació gràcies a l'abordatge psicoterapèutic. «El psicòleg de primària és una figura important, perquè ens permet fer prevenció tractant patologies menors i que no vagin a més», explica Montse Gibernau, psicòloga clínica del Centre de Salut Mental del Baix Empordà, que atén als CAPs de la comarca.

«El problema dels centres de salut mental és que hi ha un estigma, la gent és reticent a anar-hi, és més fàcil anar al CAP. A més, passar consulta a l'ambulatori del poble ens fa més propers i accessibles», apunta.

Respecte als principals motius de consulta, detalla que els trastorns d'ansietat lleu o moderada, d'estrès, psicosomàtics o relacionats amb les dificultats de la vida són els més freqüents.

«Són situacions com l'atur, separacions, desenganys amorosos, problemes de comunicació amb la família... qüestions que no tenen una etiqueta diagnòstica, però que veiem perquè la societat cada vegada té una tolerància més baixa a la frustració i demanen ajuda abans, són processos de dol que al final ens fan créixer com a persones», subratlla.

Assenyala que això ha fet eixamplar cap als extrems la franja d'edat dels pacients, amb persones entorn de la vintena que busquen ajuda més enllà de la família o els amics per resoldre conflictes quotidians i de més de 80 per abordar qüestions com l'aïllament o la soledat. «Hi ha un percentatge més elevat de dones, però amb l'evolució generacional ha anat canviant, els homes joves estan més oberts a l'espai psicològic», indica.

«També hi ha una part psicosomàtica. Són persones que emocionalment tenen un bloqueig i el seu cos expressa aquests conflictes. Sovint són persones molt racionals i van al metge expressant símptomes com problemes digestius, migranyes... no expressen les emocions i quan el metge els recomana veure el psicòleg són reticents perquè consideren que el seu és un tema mèdic», afirma Gibernau.

Els psicòlegs que atenen a l'atenció primària també aborden qüestions relacionades amb les addiccions, per encaminar els pacients cap als centres especialitzats, els CAS. «Hi ha gent que no és conscient que té un problema, però la família sí, i és més fàcil dur-lo al CAP. Se li fan entrevistes de motivació i la nostra intervenció ajuda a dirigir-lo cap al tractament», detalla.



Consultes conjuntes

Els psicòlegs que treballen als ambulatoris fan consultes individuals, sessions de grup i també consultes compartides amb els metges de família, un treball conjunt que és una de les claus del programa.

«És una formació experiencial, fas un tipus d'intervenció que els professionals sanitaris valoren perquè es formen per ser més efectius davant de determinats perfils d'usuaris, aprenent un modelatge natural de l'experiència i que els permet anar introduint noves eines», apunta Gibernau.

En aquest sentit, explica, aquest treball conjunt ajuda a promoure la desmedicalització. «Hi ha persones que demanen fàrmacs i els professionals sanitaris els recondueixen cap a nosaltres, perquè no és la via per solucionar res, sinó que els cal tenir un espai psicològic, encara que sigui amb poques sessions... Realment els professionals sanitaris cada cop tenen més consciència per crear aquest espai i evitar l'aspecte farmacològic», assenyala.