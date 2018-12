La UdG no satisfà la demanda d´arquitectes tècnics per la manca d´alumnes

La Universitat de Girona (UdG) no pot abastir les empreses que truquen sol·licitant estudiants d'arquitectura tècnica. Això es deu a la falta de persones matriculades a aquesta carrera i que s'ha accentuat els últims tres anys. En concret, el curs 2018-2019 van ser dotze els alumnes que van iniciar uns estudis que des del centre recorden que ofereixen «molt bones sortides professionals». En concret, assegura el cap d'estudis d'Arquitectura Tècnica i Edificació, Jordi Soler, el 95% dels estudiants que es graduen acaben treballant. En els últims tres cursos, però, amb prou feines s'han matriculat una desena d'alumnes per any -quan s'ofereixen 45 places-. Per això, des de la universitat es busca promocionar aquesta carrera entre els estudiants de Batxillerat.

De fet, moltes empreses es troben que la UdG no els pot facilitar estudiants que estiguin acabant la carrera, un fet que obliga anar a buscar arquitectes tècnics de fora de la demarcació. El cap dels estudis, Jordi Soler, assenyala que les últimes promocions són d'una vintena d'alumnes, però es preveu que els propers anys es noti la falta de matriculacions i no s'arribi a graduar ni una desena d'estudiants.

Per Soler el principal motiu ha estat la crisi a la construcció que ha fet que joves que podrien optar per aquests estudis hagin acabat anant a altres carreres per por a no trobar feina. El cap d'estudis assegura, però, que l'ocupabilitat és «molt alta» i de «molt bona qualitat». «L'arquitecte tècnic té múltiples opcions i molt bones», concreta.

Soler també creu que hi ha hagut un cert «desprestigi» d'aquests estudis en relació als d'Arquitectura. «Molta gent creu que la figura de l'antic aparellador està supeditada a l'arquitecte, però són complementàries. L'arquitecte dibuixa, és una part més creativa i l'aparellador executa», assenyala. En aquest sentit s'expressa també la professora Ester Gifra que lidera un grup de difusió dels estudis d'Arquitectura Tècnica i Edificació. Gifra explica que la figura de l'arquitecte no pot substituir la de l'aparellador. «Volem fer entendre que són àmbits professionals que interaccionen en el mateix entorn però que cada un té el seu àmbit diferenciat», remarca.

Gifra posa en valor que «els dos perfils són necessaris» i, per tant, «calen arquitectes tècnics», i la prova «més evident» és l'interès de les empreses en contractar-ne. «Sorprèn una mica aquesta baixada de matriculacions perquè és una carrera amb un bon futur professional», conclou.

Per tot plegat, el grup de difusió promociona aquests estudis arreu dels instituts per intentar incentivar els joves de batxillerat que tenen interès en estudis del ram de la construcció que s'animin a començar la carrera. La UdG ha optat per oferir el grau de manera semipresencial, per tal d'incentivar el nombre de persones que decideixin iniciar-lo.

La directora de l'Escola Politècnica Superior de la UdG, Maria Àngels Pèlach, explica que el que busquen és «millorar» el que necessita el mercat. «Veiem que molta gent que està treballant faria aquest grau si se li facilita la semipresencialitat», assenyala.