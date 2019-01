Un accident a l'N-II al seu pas per Vidreres deixa quatre ferits, un d'ells en estat greu

Quatre persones van resultar ferides ahir en un accident de trànsit a l'N-II al seu pas per la localitat de Vidreres. Els fets van passar al voltant de les 8 del matí, al punt quilomètric 692. En el sinistre es van veure implicats dos vehicles, dels quals quatre ocupants van resultar ferits: un d'ells en estat greu, dos menys greus i un de lleu. Tots ells van ser atesos i traslladats a l'hospital Josep Trueta de Girona. Paral·lelament, mentre els efectius de seguretat estaven treballant a la zona, la carretera va quedar tallada durant més d'una hora. Tal com han informat fonts del Servei Català de Trànsit, la circulació es va poder restablir per complet a les 10 del matí.



Una nit «tranquil·la»

El conseller d'Interior, Miquel Buch, es va felicitar per una nit de Cap d'Any «tranquil·la» en termes de seguretat ciutadana i d'accidentalitat a les carreteres. El conseller va facilitar ahir unes xifres que va emmarcar en la «normalitat» i que són «positives» perquè suposen menys detencions i accidents que l'any 2017 en aquesta data. Els Mossos van desplegar un dispositiu de 3.500 agents, és a dir, amb un reforç de 800 efectius respecte a una nit convencional. Entre ells, els agents destinats al trànsit, que van ser el triple que habitualment. Durant la nit i fins a les deu del matí es van mantenir una quarantena de punts de control d'alcoholèmia i drogues. En total es van fer 791 proves o comprovacions amb 57 positius per alcohol o alcoholèmies. La Nit de Cap d'Any va deixar també un balanç de 22 accidents (quatre menys que la del 2017). Quinze a la demarcació de Barcelona, quatre a Girona, un a Ponent i quatre a Tarragona. Només dos d'aquests accidents van provocar ferits greus. Un d'ells, a l'N-II a l'altura de Vidreres ocorregut ahir al matí, i l'altre a la demarcació de Lleida, amb un altre ferit de gravetat.