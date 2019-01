Alerta per onades que poden superar els 4 metres d'alçada a la Costa Brava.

Protecció Civil de la Generalitat ha activat aquest matí l'Alerta del Pla de Protecció Civil a Catalunya Procicat pel temporal de fort onatge previst pel Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) des d'avui i fins divendres.

En aquest episodi, les onades podran superar els 4 metres a l'Alt i Baix Empordà i els 2,5 metres a la comarca de La Selva.

L'afectació més important està prevista que duri des d'avui al migdia i fins a la matinada de demà dia 3 de gener. A partir d'aquí, la intensitat del fenomen es reduirà afectant només l'Empordà fins divendres al migdia.

No fer fotos on trenquen les onades

Protecció Civil de la Generalitat recomana tenir molta cura a les zones portuàries, espigons i en les activitats que es realitzin prop de la costa. Cal respectar els tancaments dels accessos al litoral que es realitzin amb caràcter preventiu per seguretat. Encara que no hi hagi indicis de perillositat, sigueu prudents. Eviteu anar a fer fotografies o mirar com trenquen les onades i no us poseu en perill ni a vosaltres ni a qui us estigui acompanyant.