Les comarques gironines acomiaden l'any 2018 amb temperatures de rècord

Les comarques gironines van acomiadar el 2018 amb unes temperatures càlides molt poc habituals per aquesta època de l'any. Un dels indicis que mostren aquesta excepcionalitat és que el centre de Girona va registrar la temperatura més alta (21,6 graus) per un 31 de desembre des de 1961, any en què els termòmetres van arribar als 21,5 graus. Malgrat aquestes xifres sorprenents, el rècord absolut del darrer mes de l'any es troba al dia 8 de desembre de 1978 amb 24 graus, segons dades del meteoròleg Gerard Taulé.

Aquest 31 de desembre va ser un dia de rècord pel que fa a la situació atmosfèrica de tota la demarcació. Posant el focus a la capital gironina, aquesta va arribar a registrar temperatures per sobre dels 21 graus, el que suposa un dels rècords d'ençà que es tenen registres, des del juliol de 1911, i discontinus des del gener de 1884. Les temperatures van ser altes durant tot el dia gràcies a la càlida tramuntana que va bufar durant el matí i que va fer que els termòmetres s'enfilessin fins a nivells poc habituals en aquest període. En aquest sentit, es van registrar 21,6 graus a Salt, amb uns 2,8 de mínima. A Sarrià de Ter es va arribar als 21,9 graus de màxima, amb 2,2 graus de mínima.

A Girona-Sèquia, el dilluns es va registrar una de les màximes més altes en un 31 de desembre (21,7 graus), amb uns 4,8 graus de mínima. També destaquen les temperatures que s'han registrat a Roses per part de l'estació automàtica del Servei Català de Meterologia (SMC o Meteocat). Segons les dades obtingudes, la nit del 30 al 31 de desembre es van assolir els 16 graus durant tota la nit, i el dia de Cap d'Any es va arribar fins als 18 graus, xifres que denoten unes temperatures càlides insòlites per l'actual període hivernal.

En termes generals, aquest mes de desembre ha estat sec i una xifra que ho mostra són els 13,6 litres per metre quadrat recollits a Salt. La mitjana del període 1906-2018 a Girona equival als 64,6 litres per metre quadrat. La mitjana dels últims 10 anys és només de 32 litres per metre quadrat, essent el desembre el mes més sec de l'any, seguit del juny, amb 38.

La temperatura mitjana ha estat de 10,6 graus a Salt, amb una màxima absoluta el dia 31 de 21,6 graus, i una mínima absoluta de -0,3, tenint en compte que només va glaçar el dia 30. L'anomalia és de +1,8 graus, circumstància que ha convertit el darrer mes de desembre en un període molt càlid. A Girona-Sèquia, la mitjana de temperatura de desembre és d'11,1 graus, només per darrere del 2015 (11,2 graus), el 1989 (11,2 graus), i el 1955, el més càlid, amb 11,3 graus de mitjana.

Aquest any ha estat plujós, amb 1.109 litres per metre quadrat a Salt, amb una mitjana de 701,5 libres per metre quadrat en el període 1999-2018. També ha estat un any càlid amb 16,72 graus de mitjana, a 0,08 graus del rècord que va ser l'any 2006 arribant als 16,80. Per contextualitzar el fenomen, s'ha de tenir en compte que l'últim quinquenni té una temperatura mitjana de 16,73 graus, cosa que el converteix en el quinquenni més càlid a Salt des de 1999.



El quinquenni més càlid

La temperatura mitjana dels darrers cinc anys ha estat de 17,2 graus, essent el quinquenni 2014-2018 el més càlid al centre de Girona des de l'inici de la sèrie (any 1884). La diferència és que actualment l'illa de calor urbana és molt més intensa, tenint en compte que la ciutat té més de 100.000 habitants, hi ha més asfalt, més calor antropogènica generada per les calefaccions, refrigeracions i automòbils. La temperatura mitjana de Girona-Sèquia des de 2002 és de 16,8 graus, quan al segle XX la mitjana de Girona era de 15 graus.