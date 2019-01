Demanen aigua de l'aixeta per robar a un home a Sant Joan les Fonts

Dues dones, fa uns dies, van trucar a la porta d'un domicili de Sant Joan les Fonts. A l'habitatge hi vivia un home d'edat avançada que quan les va veure va tenir la idea de tancar la porta. Això no obstant, una de les dones li va dir: «Només és per si ens pot donar aigua» i li va mostrar una ampolla de plàstic. L'home va dubtar però davant de la súplica de la demandant va accedir. «D'aigua sí que us en puc donar», va respondre. La dona va dir: «Ai! Gràcies, és perquè estem treballant». Era veritat: Treballaven per veure si aconseguien entrar a domicilis per endur-se el que poguessin.

El cas és que l'home va agafar l'ampolla per anar-la a omplir d'aigua a l'aixeta. Quan la va tenir plena la va donar a les dones, que li van fer un seguit de petons i abraçades en mostra d'agraïment.

Quan les dones van ser fora, l'home es va adonar que no tenia la cartera enlloc. Hi tenia uns pocs diners, la documentació i les targetes de crèdit.