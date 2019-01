La Grossa passa de llarg a Girona i deixa només un pessic a Banyoles

La Grossa de Cap d'Any va esquitxar Banyoles amb tres bitllets d'un dels cinquens premis. Es tractava del 64654, premiat amb 5.000 euros per bitllet (500 euros per euro jugat) i que es va anunciar quan faltaven pocs minuts per a dos quarts d'una del migdia. El número, que també s'havia venut a Barcelona i a Vilanova del Vallès, va ser l'únic que va deixar diners a les comarques gironines, que van veure com en aquesta ocasió la sort passava de llarg en aquesta demarcació.

L'encarregat de repartir el premi a Banyoles va ser l'estanc número 4, situat al carrer Llibertat 145 i molt a prop del parc de la Draga. La seva responsable, la Noemí Trull, va explicar que havien venut tres bitllets i que tots s'havien distribuït a través de la terminal. Tot i que en aquell moment desconeixia qui podien ser els afortunats, creia que serien «cares conegudes» i «clients del dia a dia».

Aquesta no és la primera vegada que l'estanc reparteix sort. Fa onze anys que va començar a vendre loteria i des d'aleshores ha donat premis d'altres sortejos com la 6/49, el Trio i el Super10. És el primer cop, però, que un dels premis de la Grossa de Cap d'Any els toca. L'establiment va celebrar el premi brindant amb cava amb alguns dels seus clients.



Tres punts del Barcelonès

El primer premi del sorteig, dotat amb 200.000 euros per bitllet, va recaure en el número 58499 i es va vendre al Carrefour Vallès de Terrassa, a un Caprabo del Prat del Llobregat i a un estanc proper al mercat de Santa Caterina de Barcelona. La responsable d'atenció al client de Carrefour Vallès de Terrassa, Gemma Ros, va afirmar que era la primera vegada que donaven un premi tan gran d'aquest sorteig i que havien repartit tres milions d'euros, en vendre els 15 bitllets, «tots en la línia de caixes», va apuntar. Unes participacions que van arribar «el 24 de novembre i en menys de 15 dies es van vendre» i va aventurar que serà un premi repartit, confessant que està molt feliç.

Paral·lelament, el responsable de l'estanc 92 del barri de Santa Caterina, José Moya, va assegurar que havien repartit tres milions d'euros (15 bitllets) entre veïns del barri, i que era la primera vegada que venien un premi tan gran. «Estem molt contents perquè li ha tocat a gent del barri, que és molt bona gent i gent molt necessitada», va declarar Moya, que va rebre la visita del personatge de «la Grossa» al seu establiment.

L'encarregada del Caprabo del Prat, Shelah Càceres, va explicar que havien venut 15 números i havien repartit tres milions d'euros «entre clients habituals i clients de pas», i va indicar que estaven molt emocionats.

Al sorteig es van realitzar vuit extraccions, tres del cinquè premi, dos del quart i un dels tres primers, i més de 680.000 bitllets van poder obtenir algun tipus de retribució. El segon premi de la Grossa va anar a parar al número 15199, dotat amb 65.000 euros per bitllet, i es va vendre a la Gleva de Masies de Voltregà i al supermercat Grilló de Sant Feliu Sasserra.

El 11825 va ser afavorit pel tercer premi, dotat amb 30.000 euros per bitllet, i es va vendre a un supermercat Bonpreu de Centelles, a un comerç de Badia del Vallès i a un estanc del carrer Pi i Margall de Barcelona. Els dos quarts premis, amb 10.000 euros per bitllet, van ser el 54790, venut a un estanc de Mataró i a una llibreria de Tona, i el 59743, que es va vendre a una llibreria de Piera, en un supermercat Esclat de Valls i en un altre del mateix grup a la localitat de Salou.

Els cinquens premis, amb 5.000 euros per bitllet, han estat el 64654 -venut a Banyoles, Vilanova del Vallès, i a tres comerços de Barcelona-; el 54825 -venut a un estanc de Valls i per Internet- i el 46319 -venut al quiosc de plaça Molina de Barcelona i a Internet. Al sorteig es premien les terminacions dels vuit números guanyadors, els números anterior i posterior de cadascun d'ells -en el cas del primer, 2.000 euros per al 58498 i 58500-, i es reintegren tots els bitllets acabats amb l'última xifra del primer premi.

Així, aquest any la Grossa ha repartit més de 22 milions d'euros en premis, la xifra més alta assolida en els seus sis anys d'història, i els premis es podran cobrar en qualsevol dels més de 2.200 punts de venda de la Loteria de Catalunya, fins al 31 de març. S'han posat a la venda 40 milions d'euros, 36 dels quals s'han distribuït en paper i quatre a través dels terminals de punts de venda i Internet.