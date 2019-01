L´aplicació mòbil Natura Local fa de guia per uns quaranta pobles gironins

Una quarantena de municipis i diversos parcs naturals de la província de Girona formen part del projecte Natura Local, una plataforma que treballa a través d'una pàgina web i una aplicació mòbil (app) amb l'objectiu de promocionar els municipis de Catalunya a partir del descobriment del seu patrimoni natural i cultural en forma d'itineraris autoguiats per la zona que posen en rellevància els punts més significatius del recorregut, mostrant també els serveis que ofereix el municipi. El projecte va començar fa uns cinc anys i actualment compta amb unes dotze persones involucrades, vuit de les quals són col·laboradors repartits pel país que fan treball de camp. La iniciativa és possible gràcies a l'esforç conjunt entre el personal del projecte i les entitats i ajuntaments dels pobles que ofereixen la informació sobre el territori.

El projecte de Natural Local va sorgir de la mà de l'enginyer tècnic agrícola i biòleg Joan Josep Martínez i l'apassionat de la natura Toribio Yun. «Els dos teníem les nostres feines però vam replantejar-nos el futur i vam veure que aquest era un projecte que ens feia il·lusió, ja que als dos ens agrada la natura i donar a conèixer el patrimoni, i una manera de fer-ho era tirant endavant aquesta iniciativa», explica Martínez, afegint que el projecte no té una seu física, sinó que el treball es realitza des de casa. El soci fundador Joan Josep Martínez subratlla que «Natura Local no hi treballa directament però sí que necessita l'ajuda de les persones dels municipis implicats encarregats de donar a conèixer el territori».

L'aplicació mòbil funciona com una guia in situ perquè l'usuari s'orienti sobre el terreny «com si es tractés del navegador del cotxe», apunta Martínez. L'app no només indica la direcció a seguir, sinó que quan s'apropa un lloc o element important, s'activa una alerta i es desplega una fitxa informativa i una imatge que descriu aquell paratge. A banda de gaudir de l'explicació de forma escrita, també hi ha la possibilitat d'escoltar-la a través d'àudios. Pel que fa als reptes futurs del projecte, Martínez desitja «representar el màxim de territori de Catalunya i aconseguir que l'app sigui una eina al màxim d'usable per a tothom que vulgui accedir al medi natural atret per l'interès del patrimoni que ens envolta». Rutes de Sant Julià de Ramis

Sant Julià de Ramis fa aproximadament un any que va començar a moure fils per participar en el projecte de Natura Local. El regidor d'Educació, Cultura i Medi Ambient del consistori, Pere Pujolràs, explica que «des del Consorci del Ter, se'ns va oferir la possibilitat de formar part de la plataforma». A partir d'aquí, van començar els contactes i es van proposar dues rutes que es poden fer tant a peu com en bicicleta. L'alcalde de Sant Julià, Marc Puigtió, explica que una de les excursions és la ruta pel congost i la muntanya de Sant Julià de Ramis, la dels Sants Metges, tot vorejant el riu Ter sumant un total de vuit quilòmetres. L'altre itinerari és la ruta per Montagut, d'11,5 quilòmetres de distància. Puigtió reconeix que amb la voluntat de promocionar el poble, «Natura Local complia els requisits de treballar amb una app fàcil i, a la vegada, coneguda arreu de Catalunya».