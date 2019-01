La Masella valora l'inici de la temporada com a «excel·lent»

Els responsables de l'estació d'esquí de la Masella, a la Cerdanya gironina, consideren que la temporada d'enguany ha començat amb una bona arrancada, valorant els dos primers mesos com a «excel·lents», amb una afluència de 137.000 esquiadors a les seves pistes, unes xifres que es consideren molt positives. Els períodes més concorreguts han estat el tradicional pont de la Puríssima, els dies de Nadal i Cap d'Any. En la temporada d'enguany, a causa de l'obertura primerenca també destaquen els quatre dies de Tots Sants, un pont en què l'estació mai abans havia obert les seves portes.

Segons les xifres registrades, el dia de màxima afluència durant els darrers dos mesos va ser el dissabte 29 de desembre, ja que van passar per l'estació més de 10.000 esquiadors, que corresponen a més de 9.000 esquiadors al dia i a més de 1.000 esquiadors durant l'Esquí Nocturn. L'obertura de l'estació, el dia 1 de novembre, es va fer en condicions hivernals, amb importants gruixos de neu a cotes mitjanes i altes i temperatures fredes. Posteriorment, les nevades a tots els Pirineus han estat escasses, però la Masella, pel fet de ser el domini esquiable que porta més jornades d'esquí, ha optimitzat al màxim la xarxa de neu produïda per innivar al màxim les pistes.



Millor període per esquiar

Segons els responsables, en aquests moments la Masella és una opció òptima per diversos motius: té tots els eixos bàsics amb pistes obertes; dues terceres parts de l'estació estan cobertes per un mantell de neu natural complementada per neu produïda, i un terç de les pistes restants, de cotes baixes, estan obertes amb neu produïda; és l'estació que actualment ofereix el major desnivell esquiable operatiu; i, per últim, totes les pistes d'Esquí Nocturn estan obertes durant els dijous i els dissabtes, excepte el 5 de gener, que arriben els Reis Mags amb màquines trepitjaneu.