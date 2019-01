El primer nadó gironí del 2019 a Girona és Benjamín, un bebè nascut prematur

A la unitat de Neonatologia de l'Hospital Josep Trueta de Girona, Carla Aguilera acaronava ahir el seu fill, Benjamín Aguilera El-Youbi, el primer nadó del 2019 a la província de Girona en sortir del ventre de la mare quan passaven 22 minuts de la mitjanit. La mare, una noia de 18 anys de la Bisbal d'Empordà, va trencar aigües diumenge a la nit. Ella i la seva parella, un jove de 19 anys d'origen marroquí, van anar primer a l'Hospital de Palamós, però com que el nen era prematur, els van derivar al Trueta, on hi ha la unitat especialitzada. «Em van donar medicaments per aturar-me el part, però en Benjamín ja no volia quedar-se més a la panxa», va confessar la mare. En Benjamín va néixer a les 33 setmanes i un dia de gestació, pesant 2,360 quilos. El bebè haurà d'estar ingressat uns dies a l'hospital fins que aprengui a menjar sol, però els experts creuen que d'aquí a pocs dies ja podrà anar cap a casa.

El part del petit va ser natural i va durar 20 minuts. «No em pensava que nasqués tan aviat perquè encara és una mica petitó, però tenia pressa per sortir», va explicar la mare del nadó unes hores després de donar a llum. La Carla i la seva parella viuen a la Bisbal d'Empordà. Ell treballa i ella està acabant d'estudiar un cicle formatiu d'Administració i Finances a l'Institut Obert de Catalunya (IOC).



Els primers minuts de l'any

Pocs minuts després d'entrar al 2019, en Benjamín ja feia els primers plors. «Em feia una mica de mal i em van posar epidural perquè no podia aguantar més», va recordar la mare. Finalment «tot va anar molt bé», va afegir.

A partir d'ara, en Benjamín s'haurà d'estar alguns dies a la incubadora de la unitat de Neonatologia. Quan se li pregunta el perquè del nom, la mare explica: «Es diu com el meu avi, Benjamín Aguilera».