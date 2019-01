Olot tindrà panells informatius que indicaran les places d'aparcament

Olot disposarà de panells informatius a les entrades que donaran avís de la disponibilitat de places als aparcaments de pagament del centre. Per fer-ho possible, l'Ajuntament aportarà 2.000 euros inclosos en una modificació de crèdit aprovada en el darrer ple. L'acord va tirar endavant amb els volts de PDeCAT-DC i Olot en Comú l'abstenció d'ERC, PSC i CUP.

L'alcalde, Josep Maria Corominas (PdeCAT-DC), va explicar que l'interès públic dels panells és que «quan els conductors entrin a la ciutat sàpiguen on podran trobar aparcament». Corominas va recordar que la iniciativa ja havia estat duta a terme fa uns anys, però que no va reeixir perquè l'empresa responsable va desaparèixer.

L'alcalde va explicar que la inversió destinada als panells per part de les empreses dels aparcaments és de 25.600 euros. En aquest sentit, va assenyalar que l'aportació de l'Ajuntament anirà destinada a la seguretat del programa informàtic.

A més d'una inversió en panells informatius, la modificació de crèdit contempla inversions per 32.600 euros per la Fundació d'Estudis Superiors (FES), 26.400 euros en telecomunicacions, 6.000 euros per habitatge, 24.600 euros d'una generació de crèdit derivada dels interessos i amortitzacions dels pisos de lloguer social del barri de Sant Miquel i 38.000 euros d'una subvenció de la Generalitat derivada a l'agència de promoció municipal Dinami'G.

La regidora d'Hisenda, Montserrat Torras (PDeCAT-DC), va explicar que la inversió en la fundació d'estudis superiors és per donar resposta als fons de l'entitat que estan en negatiu i per fer el segon pagament de la indemnització al director. Segons va assenyalar, l'increment de 6.000 euros de la partida d'habitatge és per afrontar sol·licituds per a rehabilitacions d'habitatges que compleixen tots els requisits. La regidora va explicar que la generació de crèdit derivada dels interessos i amortitzacions del lloguer dels pisos de Sant Miquel anirà destinada a ajuts d'emergència social. Anna Descals, de la CUP, va apuntar que hauria preferit l'existència d'habitatges socials reservats per a emergències que haver de modificar el pressupost per pagar pensions.

Davant d'això, Montserrat Torras (PDeCAT-DC) va respondre que ella també s'estimaria més tenir un parc d'habitatges destinat a afrontar situacions d'emergència, i no solament per haver de pagar pensions, «sinó perquè és molt més digne» per a la persones en necessitat.