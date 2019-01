Renfe introdueix una nova T-10 per als Avant per gastar en 45 dies

Renfe introduirà aquest 2019 un nou abonament per als serveis Avant. La Targeta Plus 10-45 permetrà fer 10 viatges en 45 dies en un trajecte dels trens Avant de Catalunya amb un estalvi del 35% respecte a la tarifa base. El nou títol afavorirà especialment els clients que viatgen de forma recurrent amb el tren . L'abonament se sumarà als ja existents per a aquests serveis, que són un títol d'entre 30 i 50 viatges amb validesa per a 30 dies i amb descomptes d'entre el 52% i el 60%, o l'abonament Targeta Plus 10, que permet fer 10 viatges en 8 dies amb un estalvi del 56%.El nou abonament 10-45 costarà 120,3 euros per al trajecte Barcelona-Tarragona; 204,8 euros per al Barcelona-Lleida Pirineus; 97,50 per al Tarragona-Lleida Pirineus; 113,1 euros per al Barcelona-Girona; 145,6 per al Barcelona-Figueres Vilafant i 48,1 per al Figueres-Girona.