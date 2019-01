SOS Menjadors continua insistint en poder regular l'espai del migdia a les escoles

La coordinadora SOS Menjadors continua insistint al Departament d'Educació sobre la possibilitat de regular per llei - i no per decret- l'espai del migdia a les escoles. La darrera de les accions que s'ha dut a terme des de la plataforma, ha estat fer un recompte de totes les mocions presentades durant el 2018 en ajuntaments, consells comarcals i diputacions.

En el cas de les comarques de Girona, la xifra s'enfila a un total de 10, de les quals la gran majoria (excepte una presentada a Olot el passat nombre) han estat aprovades en comarques com el Gironès, el Baix Empordà, la Selva o el Pla de l'Estany. En el cas de tot Catalunya han estat 73 mocions, de les quals 11 van ser rebutjades.

Des de SOS Menajdors han valorat com a «molt fructífera» la iniciativa de traslladar al món local la demanda d'aturar els treballs d'esborrany de decret sobre els menjadors d'escoles públiques i iniciar un debat, «des de zero i sense condicions prèvies per part del departament d'educació», sobre un nou marc regulatiu integral del temps de migdia als centres educatius en format de llei.

A la iniciativa de moció proposada per la coordinadora (principalment promogudes per grups municipals vinculats als Comuns o la CUP i candidatures locals independents), s'ha incorporat en les darreres setmanes una versió força similar impulsada per grups municipals del PSC o mocions consensuades per diversos grups municipals.

Des de SOS Menjadors asseguren que fa mesos que estan «creant debat en el si de la comunitat educativa i de l'entorn dels professionals de l'espai de migdia i de sectors vinculats amb la qualitat alimentària i la sobirania alimentària per portar al Parlament de Catalunya una proposta d'Iniciativa Legislativa Popular (ILP)» i que s'han realitzat trobades d'assessorament amb juristes amb l'objectiu de confeccionar una proposta si el procés no acaba de manera satisfactòria.



Es manté la protesta

Abans del 19 de gener, la plataforma vol «finalitzar la ronda de trobades amb tots els grups parlamentaris per aconseguir la seva complicitat sobre una llei integral dels temps de migdia». L'acte festiu i reivindicatiu d'aquella data davant del Parlament de Catalunya, doncs, «pretén confirmar que existeix unitat política vers les demandes de SOS Menjadors que faci possible un nou marc regulatiu de l'espai de migdia a partir del 2020, moment en què s'hauria d'iniciar un procés d'universalització dels menjadors: gratuïts, inclusius i de qualitat pedagògica, alimentària i laboral pels professionals del migdia». Des de SOS Menjadors apunten que aviat s'anunciarà amb més detall el format i contingut de la mobilització a la qual es convoca a «AMPA i AFAS i a la resta de comunitat educativa i agents polítics que hi vulguin donar suport».