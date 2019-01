El Banc de Llet demana donants per alimentar els bebès que són prematurs

El Banc de Sang i Teixits de Catalunya compta amb diverses línies d'actuació, com ara el Banc de Sang, que seria l'activitat que compta amb més gruix de moviment, el Banc de Teixits, el Banc de Cordó Umbilical i el Banc de Llet Materna. La darrera de les línies té per objectiu cobrir les necessitats nutricionals que hi ha als serveis de nounats i prematurs dels hospitals on l'aliment bàsic dels infants és la llet de la mare. En molts casos, els bebès neixen abans d'hora i les seves mares o bé no tenen llet o no en tenen suficient. El procediment per una mare que vol donar comença amb una entrevista i una extracció de sang, que es pot fer tant a la seu del Banc de Sang i Teixits de l'Hospital Josep Trueta, com als hospitals comarcals per part d'una infermera de la institució. El Banc de Llet avisa la mare si és o no compatible per donar, pas imprescindible perquè ella pugui omplir els recipients amb la seva llet que serà recollida a domicili.

Segons la promotora del Banc de Sang i Teixits de Girona, Cristina Valverde, l'any 2017 es van comptabilitzar 622 mares donants a tot Catalunya, una xifra molt similar a la de l'any anterior, amb unes 621 dones, de les quals 34 procedien de les comarques gironines. Pel que fa als litres de llet distribuïts, l'any 2017 arreu del país va haver-hi 1348, tenint en compte que el 2016 el volum era força inferior (1106). Pel que fa als nadons receptors, el 2017 es van registrar 624 bebès d'arreu de Catalunya que van rebre llet del Banc, dels quals 38 eren de la província de Girona. El Banc de Sang i Teixits, responsable de coordinar el Banc de Llet Materna a nivell català, apunta que la llet materna és el millor aliment que pot rebre un nadó, per davant de qualsevol altra alternativa. Segons la informació publicada al web, la llet procedent de la mare «és innòcua i conté proteïnes, anticossos i greixos que garanteixen el creixement i protegeixen el lactant de les malalties més freqüents, com ara la diarrea i la pneumònia. També s'ha demostrat beneficiosa per al desenvolupament neurològic i visual». Per tal de complementar aquesta explicació, seguidament s'indica que l'Organització Mundial de la Salut (OMS) «recomana alimentar el nadó exclusivament amb lactància materna durant els primers sis mesos de vida, ja que aquesta li aporta els beneficis nutricionals necessaris per créixer».



El procediment per donar

Les mares que volen ser donants, el que han de fer és posar-se en contacte amb el Banc de Llet i a allà les informen de tot el procés. A la província de Girona, les mares poden dirigir-se al centre fixe del Banc de Sang i Teixits de Girona, que es troba al Trueta. El procediment comença amb una entrevista i una extracció de sang per veure si hi ha algun problema o si hi ha anticossos de malalties infeccioses greus. També existeix l'opció de fer aquest primer pas als hospitals comarcals de la demarcació per part d'una infermera del Banc de Sang i Teixits que es trasllada al centre hospitalari per fer les entrevistes i les extraccions de sang. En aquests casos, les mares demanen informació a les llevadores que, al seu torn, es posen en contacte amb la infermera que fixarà dia i hora per atendre les mares. Una vegada assolida l'entrevista i l'extracció, en el mateix moment s'entrega a la mare un kit amb el tirallet i uns recipients on conservar el líquid, a més de les instruccions i les normes d'higiene. Valverde apunta que alguns requisits higiènics són «desinfectar bé el tirallet bullint-lo amb aigua durant cinc minuts després de fer-lo servir i conservar cada extracció de llet dins els pots subministrats, indicant la data i l'hora i col·locant-los al congelador fins que els vinguin a recollir». La mare, però, només podrà realitzar la donació de facto quan rebi la trucada del Banc de Llet després de quatre dies informant-la que la seva llet és sana i compatible. Una vegada la mare hagi omplert els recipients a casa seva i/o en vulgui més, ha de trucar perquè el servei a domicili reculli els pots i en porti més, si és que en necessita. El Banc de Llet té estipulat un dia de recollida a la setmana depenent de la zona on es visqui.

Valverde informa que malgrat que el procediment es faci al Trueta o bé als hospitals comarcals, com el de Figueres, Olot o Campdevànol de forma concertada, «la promoció de la donació de llet la fem conjuntament amb les ginecòlogues i llevadores dels diferents caps i hospitals de l'àrea bàsica de tota la província de Girona». La mateixa explica que la seu central del Banc de Llet es troba a Barcelona, a la mateixa seu del Banc de Sang i Teixits de Catalunya, on s'analitza la llet donada, es pasteuritza per tal de conservar-la i se subministra quan hi ha demanda. Des del Trueta es fa la comanda de llet, ja que és l'únic hospital de la demarcació que té una Unitat de Prematurs en situació de risc. La llet materna es conserva a un congelador especial a -80 graus que sempre té un mínim de reserves disponibles.