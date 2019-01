Els centres d'atenció primària unifiquen el seu horari fins a les vuit del vespre

El passat 1 de gener va entrar en vigor la Instrucció 07/2018 del Servei Català de la Salut (CatSalut) d'implantació de l'horari de finalització del funcionament dels Centres d'Atenció Primària (CAP) i dels serveis d'atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR) a les vuit del vespre. La mesura pretén afavorir la conciliació de la vida familiar i laboral dels professionals que treballen als CAP i als ASSIR de Catalunya i, alhora, busca garantir l'equitat territorial homogeneïtzant els horaris d'atenció, ja que actualment el 73% dels CAP ja tanquen a les vuit del vespre i la resta a les nou.

El CatSalut, per mitjà dels gerents de cada Regió Sanitària, té la intenció de vetllar per tal que les entitats proveïdores de serveis sanitaris de tot Catalunya portin a terme les actuacions necessàries per adequar-se al nou horari. Aquestes accions sempre tindran en compte el respecte a l'autonomia de gestió dels centres tot garantint que la ciutadania rebi una atenció sanitària de qualitat i que disposi d'informació actualitzada. Segons informa el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya en un comunicat, la unificació de l'horari es durà a terme de manera progressiva i ha d'estar plenament implantada el 31 de març de 2019.