El Clínic encapçala l'índex d'Excel·lència Hospitalària a Catalunya per quart any

L'hospital Clínic de Barcelona és el millor de Catalunya per quart any consecutiu, segons l'Índex d'Excel·lència Hospitalària (IEH) del 2018 que elabora l'Institut Coordenades de governança i economia aplicada. El Clínic se situa en la tercera posició del rànquing estatal, per darrere dels hospitals Fundació Jiménez Díaz i La Paz, de Madrid. A Catalunya, la segona posició, l'ocupa l'Hospital Universitari Vall d'Hebron i la tercera, l'Hospital Quirónsalud Barcelona. Els segueixen el Centre Mèdic Teknon i l'Hospital Universitari de Bellvitge, a l'Hospitalet de Llobregat. Entre els deu millors hospitals a nivell estatal, se situen també l'Hospital Vall d'Hebron, en el setè lloc; l'hospital Quirónsalud, en el vuitè; i el Centre Mèdic Teknon, en el desè.

La Fundació Jiménez Díaz encapçala la llista estatal d'excel·lència hospitalària per quart any consecutiu i La Paz recupera el segon lloc. El Clínic, per la seva banda, baixa de la segona a la tercera posició. L'hospital Clínic San Carlos, de Madrid, passa de la setena a la quarta posició, seguit pel Quirónslud Madrid, cinquè, i el Gregorio Marañón, sisè. L'hospital Virgen del Rocío de Sevilla entra de nou en aquesta llista dels millors hospitals, en la novena posició i és l'únic que no és de Catalunya o Madrid. Pel que fa al rànquing català, Vall d'Hebron i QuirónSalud s'intercanvien posicions respecte al 2017, mentre que la resta de centres es mantenen en els mateixos llocs.

L'IEH, que s'elabora mitjançant enquestes a prop de 2.000 professionals de la salut, s'encarrega de mesurar l'excel·lència a partir dels resultats i percepcions dels que treballen en els centres o en el seu entorn. L'Institut Coordenades entén l'excel·lència hospitalària com la suma de la qualitat assistencial, l'atenció personalitzada i l'eficiència dels recursos. L'Institut de Coordenades es defineix com un centre de pensament i investigació de la interacció entre governança i economia aplicada per avançar en el trinomi de benestar social, progrés econòmic i sostenibilitat ambiental, des de finals del segle XVIII i XIX, segons apunta la seva pàgina web.