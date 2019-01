La Generalitat atura la licitació dels nou radars de tram per uns «errors»

La Generalitat ha suspès la licitació dels nous radars de tram previstos per aquest any. Segons s'informa al web de Contractació Pública de la Generalitat, el motiu que ha portat a l'aturada del procediment d'adjudicació és que «s'han detectat una sèrie d'errors en el pressupost», fet pel qual s'ha aturat la tramitació «fins a nou avís». El Servei Català de Trànsit, en el seu perfil del contractant, també ha informat ja del desistiment d'aquest projecte.

El nou contracte d'instal·lació de nous cinemòmetres a diverses carreteres de la xarxa viària catalana (Pla 2019-2020) estava format per dos lots, i el pressupost de licitació dels radars previstos a Catalunya en aquest paquet se situava en els 1.741.003,83 euros amb IVA inclòs.

En un d'aquests lots hi havia la previsió de construcció de dos nous radars de tram a la xarxa viària de les comarques gironines. Ara, però, amb aquest defecte de forma, no hi ha data per quan es faran ni quan es reprendrà la licitació.

Aquests nous mesuradors de velocitat estaven previstos a la Nacional II, al seu pas per l'Alt Empordà. S'havien de col·locar a l'anomenat cinturó de ronda de Figueres i el que popularment es coneix com a «corredor de la mort», a causa d'anys d'alta sinistralitat i mortalitat. El paquet de licitació dels radars gironins també comprèn dos radars més a la C-14, en aquest cas a prop de la Seu d'Urgell.

Els dos nous cinemòmetres de Girona, si s'arriben a col·locar en un futur, aniran ubicats al tram d'N-II que va des dels Hostalets de Llers fins al polígon del Pont del Príncep, al sud de Figueres. En total, comprenen una distància de 8,05 quilòmetres de longitud. Hi haurà dos aparells, un per cada sentit de la circulació. El seu inici és al quilòmetre 750 i acabaran de mesurar la velocitat mitjana al 758. En aquest tram, actualment, el límit de velocitat es troba en els 80 quilòmetres per hora.

En aquests vuit quilòmetres històricament hi ha hagut una alta concentració d'accidents de trànsit i, malauradament, quan encara es permetia el pas de camions a l'N-II, molts d'ells havien estat mortals. Actualment, aquest tram de carretera està limitat als 80 quilòmetres per hora.

Els nous radars de l'N-II a Figueres estaven previstos que es fessin en un termini de set mesos. El motiu central de la seva justificació per col·locar-los es basava, segons la memòria del projecte, en què entre les causes de l'increment de l'accidentalitat i lesivitat se situaven les elevades velocitats màximes enregistrades. L'informe afegia que tots els experts «coincideixen a assenyalar que petites reduccions en la velocitat de circulació comporten notables disminucions de l'accidentalitat i mortalitat». En aquest sentit, es considerava que els radars de tram són els sistemes «més efectius» amb els quals això es pot aconseguir.

Les comarques de Girona compten actualment amb vuit radars de tram. Si s'acaben col·locant els nous aparells ja n'hi haurà una desena. Aquesta tipologia es va començar a col·locar ara fa cinc anys.

El primer que es va instal·lar a la demarcació és el de la C-65 entre Cassà i Llagostera, i curiosament és el que menys penalitza. Va entrar en funcionament al maig de 2014 i fins a 30 de juny de 2018 va caçar 22 infractors. En total, els radars de tram de les comarques gironines que estan en funcionament han imposat fins a 32.368 multes a conductors en quatre anys d'implementació. Són expedients iniciats per part del Servei Català de Trànsit (SCT) a aquells xofers que no han respectat la velocitat mitjana.

Els últims radars de tram instal·lats el març del 2017 en el tram d'N-II entre Capmany i Agullana, han enxampat 15.978 usuaris que han sobrepassat la velocitat mitjana fins a juny de 2018.