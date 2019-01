L'oposició d'Olot tomba el Pla de Subvencions per als anys 2019-20

L'abstenció d'Olot en Comú, sumada als vots en contra d'ERC, PSC i la CUP, van aturar durant el darrer ple la renovació del Pla de Subvencions de l'Ajuntament d'Olot pels anys 2019 i 2020.

La pèrdua de la votació va provocar una reacció tardana de l'alcalde, Josep Maria Corominas (PDeCAT), que va tenir lloc quan ja s'entrava a tractar un altre apartat de l'ordre del dia. «És possible que no puguin sortir les subvencions i, per tant, sí que pateixin les entitats perquè és possible que no hi hagi subvencions enguany», va lamentar.

Abans, Raül Massanella (CUP) havia demanat una major participació social en el tema de les subvencions i projectes per atraure voluntaris.

Per la seva banda, el portaveu del PSC, Josep Guix, va mostrar la seva preocupació pel control del llistat de les subvencions. Finalment, Josep Quintana, d'Esquerra, va valorar que el seu grup no retreu que l'Ajuntament doni massa diners en subvencions, sinó que el reglament per obtenir-les no els fa el pes. Per això, el republicà va apuntar que, tot i votar en contra de la renovació del Pla, estan disposats a seure per poder obtenir una regularització de les subvencions.

El Pla de Subvencions va ser presentat per la regidora d'Hisenda, Montserrat Torras, la qual va indicar que han fet tot el possible perquè els ajuts siguin concorreguts.