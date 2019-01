Un nou «marcapassos» per al cervell podria tractar l'epilèpsia i el parkinson

Un grup d'enginyers nord-americans ha desenvolupat un dispositiu que funciona com un «marcapassos cerebral» i que pot prevenir els tremolors associats a malalties neurològiques com el parkinson i l'epilèpsia, segons l'article que es va publicar el passat 31 de desembre a la revista Nature Biomedical Engineering i que va recollir el mitjà valencià Levante. L'aparell, batejat com WAND, monitoritza l'activitat elèctrica del cervell i genera un corrent per a estimular determinades zones d'aquest òrgan si detecta anomalies.

Els investigadors de la Universitat de Califòrnia que han estat els responsables de dissenyar l'aparell confien que pot ser un mètode «extremadament efectiu» per evitar convulsions i altres símptomes, si bé sostenen en un comunicat que encara falten anys perquè el dispositiu es pugui comercialitzar. «Els senyals elèctrics que precedeixen a un tremolor poden ser extremadament subtils, el mateix que la freqüència i la força de l'estimulació requerida per prevenir-los», adverteixen els experts vinculats a la investigació. L'equip responsable del WAND preveu treballar durant els pròxims anys amb un equip de doctors per efectuar els «petits detalls» necessaris per determinar «la teràpia adequada per a cada pacient».

Per demostrar que l'aparell pot funcionar, l'equip liderat per Rikky Muller l'ha provat per reconèixer i retardar el moviment d'un braç en primats. Muller subratlla que el dispositiu és capaç de detectar senyals elèctrics i enviar estímuls al mateix temps en una sola regió cerebral, un procediment que no poden fer altres aparells similars. A més a més, el WAND és capaç de monitorar l'activitat cerebral en 128 punts de forma simultània, mentre que fins ara aquest tipus de detectors només aconseguien controlar vuit senyals al mateix temps.

El títol complet de l'article que es va publicar a la revista Nature Biomedical Engineering és: «Un dispositiu de neuromodulació de 128 canals sense fils i sense artefacte per a l'estimulació i enregistrament de bucle tancat en primats no humans».