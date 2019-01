Les reserves de sang es volen remuntar amb una marató arreu de Catalunya

El Banc de Sang i Teixits de Catalunya ha organitzat per a la propera setmana, just uns dies després de l'arribada dels Reis Mags d'Orient, una marató per cridar els voluntaris perquè donin sang amb l'objectiu d'apujar les reserves dels hospitals del país. Segons la promotora del Banc de Sang i Teixits de Girona, Cristina Valverde, «es tracta de l'única marató per donar sang que es fa a tot Catalunya perquè després de Nadal, que és una època de vacances, baixen les donacions al voltant d'un 25% i la marató té la intenció d'augmentar les reserves».

Valverde explica que la iniciativa començarà el primer divendres després de Reis i durarà set dies, desplegant-se als 12 centres fixos del Banc de Sang i Teixits de Catalunya. A la província de Girona, el centre permanent del Banc de Sang es troba a l'hospital Josep Trueta. Valverde apunta que cada dia es fan campanyes de donació de sang amb l'equip mòbil que es desplaça als diferents municipis per tal de fer una crida als voluntaris perquè participin en la causa, que és possible també gràcies al suport dels membres de l'Associació de Donants de Sang. «Durant la marató, les campanyes d'equip mòbil que estiguin programades per a aquella setmana també formaran part de la campanya», afegeix. La promotora gironina recorda la darrera marató que es va fer a Girona l'1 de novembre, on van participar 682 persones, de les quals només 570 van poder donar sang. Del total, 118 s'apropaven al punt de donació per primer cop.