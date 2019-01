Un tren queda avariat entre Blanes i Maçanet en topar amb unes peces metàl·liques col·locades a la via

Ahir a la tarda, la línia de Rodalies R1 va patir una aturada entre Maçanet i Blanes a causa d'un tren que va topar contra unes peces metàl·liques col·locades a la infraestructura ferroviària. El tren va quedar-se parat a l'estació de Tordera, però l'incident no va provocar cap ferit. Segons va informar Renfe, es creu que es tracta d'un acte vandàlic.

El tren va sortir a les 14.31hores de l'Hospitalet de Llobregat i tenia previst arribar a les 16.28 a Maçanet-Massanes, però com que anava amb retard, no va ser fins a les 16.50 que va passar per sobre les peces metàl·liques col·locades a la via, fet que li va provocar l'avaria.

Els passatgers que viatjaven en aquest tren van poder baixar a l'estació de Tordera per continuar amb el seu viatge. Ho van fer a través d'un servei alternatiu per carretera entre Blanes i Maçanet que va proporcionar la companyia ferroviària, ja que la circulació en aquest tram, a través de la via, va quedar interrompuda.

Per poder retirar el tren avariat de l'estació de Tordera, Renfe va enviar un altre comboi al punt de l'incident per remolcar-lo. Protecció Civil de la Generalitat va activar la fase de prealerta del Pla especial d'emergències en ferrocarril, Ferrocat.

No va ser fins gairebé dues hores més tard, a les 19.05?h, quan es va poder restablir la circulació entre les estacions de Blanes i Maçanet-Massanes, recuperant la normalitat després de l'avaria del tren.

A les xarxes socials, Equip Viari va informar a través del seu compte de Twitter sobre l'incident: «Circulació momentàniament aturada entre Blanes i Maçanet-Massanes perquè han col·locat peces metàl·liques a la zona de vies» i, una vegada resolt el problema, també va informar sobre l'obertura de les vies: «Ha quedat restablerta la circulació de trens entre Blanes i Maçanet-Massanes», va escriure en el moment en què es va restablir el servei