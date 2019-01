Vacunar-se a temps és un dels mètodes més eficaços contra la grip

Una de les mesures més eficaces per a fer front a la grip és «vacunar-se a temps», afirma l'especialista en Medicina Interna i coordinador del Servei d'Urgències de l'Hospital Universitari HM Madrid, Jerónimo Barrio. El doctor recomana vacunar-se «abans que el virus comenci a propagar-se», ja que la vacuna començarà a ser eficaç al cap de dues setmanes de la immunització. Per tant, és aconsellable fer-ho a principis de tardor, especialment els menors de 8 anys que mai s'hagin vacunat, ja que necessitaran dues dosis, espaiades almenys per quatre setmanes, per aconseguir una adequada immunització.

La vacuna s'actualitza cada any seguint les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i, malgrat la seva eficàcia demostrada i els esforços de les autoritats sanitàries per potenciar-la, Espanya està molt lluny dels objectius establerts per la institució. En aquest sentit, l'OMS estableix una cobertura mínima de vacunació del 75% per a la població major de 65 anys, però a Espanya cap comunitat autònoma va aconseguir el 60% l'any passat. «Es tracta d'un assumpte preocupant sobre el qual s'hauria de reflexionar, ja que l'única eina eficaç per al control d'aquesta malaltia estacional és la vacunació», insisteix Jerónimo Barrio. Aquest fet es deu a què «són moltes les persones que encara desconfien de l'eficàcia d'aquesta vacuna o resten importància a la infecció», informa el doctor. En aquest sentit, el mateix metge explica que moltes vegades es confonen els símptomes amb els d'un refredat comú, ja que erròniament es considera com a grip tota afecció de les vies respiratòries altes.



Col·lectius vulnerables

Barrio recomana la vacunació a dos grans col·lectius: les persones que tenen un alt risc de complicacions en cas de patir la infecció i persones que, per la seva activitat professional o personal, puguin transmetre la grip al grup anterior. Com a mesura preventiva, l'especialista alerta que s'han d'extremar les precaucions quan algú proper pateix la malaltia. En aquests casos, «es recomana evitar, en la mesura que sigui possible, el contacte físic, especialment amb les secrecions respiratòries emeses en el parlar, la tos o els esternuts», puntualitza Barrio.