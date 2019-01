La Vall d'en Bas millorarà enguany els parcs infantils

La regidora Cristina Molas (La Vall Plural-ERC) ha explicat que l'Ajuntament de la Vall d'en Bas té prevista una inversió de 14.000 euros per a la millora de parcs infantils durant el 2019.

Molas va fer l'afirmació en el decurs del segon ple infantil del municipi. «Si veiem un parc amb les peces en mal estat, podrem fer un procés participatiu tal com vàrem fer en el Parc de les Oques de Sant Privat». Entre el maig i el juny del 2018, l'Ajuntament de la Vall d'en Bas va dur a terme un procés participatiu entre els veïns de Sant Privat perquè diguessin el que volien al parc.

El 27 de novembre, l'Ajuntament va posar en servei un parc amb una taula de ping pong, una taula d'escacs, taules de pícnic i un banc. Molas va anuciar que esperen el febrer per posar-hi un laberint de salzes. Es veu que els salzes només es poden posar a l'hivern quan fa molta fred.

Molas va explicar que la millora del parc de les oques va costar 5.000 euros i que el laberint de salzes costarà uns 1.500 euros. Va explicar que va demanar preu per una aranya i els van dir que costava uns 6.000 euros.

Per la seva part, l'alcalde, Lluís Amat (PDeCAT-ERC), va explicar que l'Ajuntament fa gestions per fer un parc d' skate. L'alcalde va comentar que a la localitat hi ha dos parcs de salut per a la gent gran, un dels quals és poc utilitzat.

El Consell dels Infants, en el qual participen uns 80 nens i nenes, va demanar un centre de Secundària. Es tracta d'una reivindicació de fa temps, ja que a partir dels 12 anys els escolars s'han de traslladar a Olot a fer l'ensenyament secundari obligatori.