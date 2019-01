Anomalies superiors als 5 graus al Pirineu gironí

El passat mes de desembre s'ha de qualificar de càlid a gran part de Catalunya, particularment a les parts més elevades del país, i molt càlid al Pirineu. En el cas de les comarques gironines, aquesta situació s'ha vist reflectida en diferents anomalies tèrmiques a la zona del Pirineu -especialment a les comarques de la Cerdanya i el Ripollès- tal com mostren els registres del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat).

Així doncs, en punts com Meranges o Ulldeter les anomalies van oscil·lar entre els 4 i 5 graus, com a conseqüència del potent anticicló que va bloquejar qualsevol entrada d'aire més fred procedent d'altes latituds. Paral·lelament, el nombre de dies de glaçada ha estat inferior al normal i a molts sectors del litoral i prelitoral no ha arribat a glaçar.

Pel que fa a les precipitacions, el desembre ha estat molt sec a gran part de Catalunya, incloent les comarques gironines. L'anomalia de precipitació s'ha d'explicar per la presència d'un persistent anticicló que dominava la zona sud-occidental del continent europeu, actuant de bloqueig de les pertorbacions tant de les d'origen atlàntic, com de les retrògrades procedents de l'interior del continent europeu, més probables en aquesta època de l'any. També la irraciació solar ha estat elevada, entre un 5 i un 10%.

Tot i que el nou any ha començat amb un ambient fred i s'espera que els termòmetres encara baixin més, durant les darreres setmanes s'ha notat la manca de nevades de les estacions de muntanya. Aquesta situació ha repercutit de manera directa en les estacions d'esquí, que tot i qualificar la temporada de bona -ja que ha estat una de les més primerenques- es mostren preocupats per les altes temperatures, que si bé són positives per atreure visitants, alhora en dificulten el manteniment. La situació és compartida a totes les estacions gironines: hi ha neu però calen temperatures més baixes per poder-ne produir d'artificial.