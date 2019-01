Prop d'un 40% dels jutjats gironins, coberts per magistrats substituts

A la província de Girona marxen més jutges dels que arriben. Gairebé un 40% dels jutjats es troben vacants i actualment són els jutges substituts els encarregats de cobrir aquestes places. Així ho ha explicat el president de l'Audiència, Fernando Lacaba, que apunta que aquesta situació no és nova a la demarcació, i pronostica que durant el 2019 podria continuar com fins ara.

«Alguns dels motius pels quals els magistrats no volen venir és perquè consideren que el cost de la vida és elevat, també perquè es parla un altre llengua, hi ha una sobrecàrrega important de treball i, a més, la meitat de les plantilles de funcionaris estan formades per interins», relata. Un altre dels motius que ha fet marxar a certs magistrats ha estat el procés sobiranista, tot i que en termes generals -un 5% en tot l'àmbit català- no és el motiu principal.

Una situació que fa que els jutjats s'hagin de gestionar amb l'ajuda de magistrats substituts, procedents de diferents comunitats autònomes d'arreu de l'Estat com Madrid, Andalusia, o bé Extremadura. «Això fa que la mobilitat sigui constant a Catalunya», diu Lacaba, afegint que, precisament, una de les províncies més afectades és la de Girona.

Arran del darrer trasllat de jutges publicat, han arribat a les comarques tres nous magistrats, un d'ells al Jutjat Mercantil de Girona i dos d'ells als jutjats de Figueres.



Buscant solucions

El president de l'Audiència de Girona augura, doncs, que la situació que els espera aquest pròxim 2019 pot ser molt similar, tot i que relata que d'ençà que va entrar al càrrec ha intentat posar-hi solució. «Tinc una assignatura pendent per la meva part, i és la possibilitat que la província de Girona pugui disposar d'un complement de destí una mica més alt del que tenim ara», explica, una proposta que fins ara no s'ha pogut aconseguir. «No ha estat possible per diferents motius, sobretot per la manca de voluntat política de no voler posar tres de les províncies de Catalunya -Tarragona, Lleida i Girona- al lloc que els pertoca» assegura Lacaba, una situació que creu que contribueix de manera directa «a la marxa dels jutges». La deficiència de magistrats no és un problema nou, sinó que des de fa uns anys és un dels principals reptes als quals s'enfronta el sistema judicial.