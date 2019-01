Red Eléctrica estudia soterrar part de la nova línia que arribarà a Juià

Red Eléctrica de España (REE) estudia soterrar part de la futura línia de 220 kilovolts (kV) que unirà la línia de molt alta tensió (MAT) amb la subestació de Juià. Concretament, la nova línia connectarà la subestació de la Farga de Medinyà, municipi que pertany a Sant Julià de Ramis, amb la que té Endesa al municipi de destí. El delegat de la companyia a Catalunya, José Ignacio Lallana, explica que aquesta és una de les peticions que els van fer arribar els cinc ajuntaments afectats, amb qui estan «en contacte permanent» a l'hora de refer el projecte inicial. La nova línia tindrà uns sis quilòmetres i davant l'oposició del territori, Red Eléctrica ja va anunciar que la faria passar per un traçat ja existent. En aquests moments, Lallana també obre la porta a què la línia fins a Juià tingui «soterraments puntuals». Red Eléctrica vol enllestir el projecte a principis d'any i es fixa començar les obres a finals del 2021. Pel que fa a compensacions per als municipis, d'entrada el delegat les descarta, perquè entén que la companyia ja ha fet un «esforç» per integrar el nou traçat de 220 kV.

La companyia justifica la necessitat d'instaurar una nova línia perquè a través d'ella, la xarxa de distribució en aquesta zona del Gironès quedarà molt més mallada. És a dir, que si hi ha qualsevol incidència, amb la nova mesura es minimitzarà el risc que hi hagi talls de subministrament. La nova línia afecta cinc termes municipals: Sant Julià de Ramis, Cervià de Ter, Bordils, Celrà i Juià. Inicialment, Red Eléctrica va plantejar fer-la passar per un traçat completament nou. Aquesta estesa tenia 5,6 quilòmetres, una vintena de torres i un cost estimat de construcció d'1,89 milions d'euros.

El projecte, però, va topar amb l'oposició frontal del territori. Els ajuntaments van fer pinya contra la línia de 220 kV. Amb aquesta intenció, va néixer la plataforma opositora «Salvem la llera del Ter», diversos consistoris i la Diputació de Girona van aprovar mocions en contra i l'empresariat gironí (agrupat sota el paraigües del Grup Impuls per Girona) va fer una crida a trobar una solució consensuada amb el territori.

Això va fer que Red Eléctrica decidís refer el projecte inicial i compactar el traçat de la nova línia de 220 kV amb un de ja existent. La darrera novetat que ha anunciat el delegat de la companyia a Catalunya és que s'està estudiant que part de l'estesa passi de forma subterrània, a partir de «soterraments puntuals». José Ignacio Lallana explica que, juntament amb la compactació, aquesta és una de les propostes que van rebre per part del territori. «Estem en contacte permanent amb els ajuntaments per mirar com compatibilitzar les seves propostes amb allò que és viable des del punt de vista tècnic», assegura el delegat de Red Eléctrica.



Les obres per al 2021

Lallana avança que la previsió de la companyia és poder tenir el projecte refet a principis d'aquest 2019 i just després presentar-lo públicament. «A partir d'aquí, estem parlant d'una tramitació que duraria entre un any i mig i dos anys, per tant, a partir de finals del 2021 podríem iniciar la construcció», explica el delegat, en referència a la nova línia de 220 kV.

Red Eléctrica, però, encara no posa un pressupost damunt la taula. La companyia ja va admetre que el cost inicial d'1,89 milions d'euros s'encariria, però Lallana diu que caldrà veure quina és «la solució final» abans de posar-hi xifres. «Com que estem en procés de definir-la, encara no podem tancar un pressupost», explica el delegat de la companyia a Catalunya. També avança que el que no variarà seran els quilòmetres de línia (que es mantindran en uns 5,6).



Compensacions

Referent a les compensacions als ajuntaments afectats, José Ignacio Lallana d'entrada les descarta. Creu que les modificacions que s'han fet al projecte inicial ja són, per elles mateixes, una compensació cap als municipis. «El que interessava als ajuntaments era que la nova infraestructura s'integrés al territori», explica el delegat de Red Eléctrica. «I crec que això ja és un esforç per part de tots i, especialment, per part de Red Eléctrica», conclou.