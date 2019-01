Els Reis de Llagostera llançaran 400 kg de caramels sense gluten

Els Reis Mags d'Orient passaran pel municipi de Llagostera a partir de les set del vespre d'aquest dissabte dia 5 de gener amb el llançament d'un petard i acabaran amb una petita pirotècnia en el punt d'arribada que serà a la plaça Catalunya. Els Reis tenen previst llançar més de 400 quilos de caramels sense gluten per a tots aquells infants que no en poden prendre. Les llaminadures que donaran durant la recepció reial també seran sense gluten.

Aquest dissabte cap a les set del vespre la comitiva reial sortirà de l'Avinguda de l'Esport de Llagostera i seguirà pel Passeig Romeu, pel carrer Pau Casals, pel Passeig Pompeu Fabra, pel carrer Fivaller, pel carrer Jaume I i finalitzarà a la Plaça Catalunya, on tindrà lloc la recepció reial.



«Cap infant sense caramels»

L'Ajuntament de Llagostera es troba adherit a la campanya «Cap infant sense caramels» de l'Associació Celíacs de Catalunya. Per onzè any consecutiu, l'Associació Celíacs de Catalunya promou aquesta iniciativa dirigida als ajuntaments per aconseguir que els caramels de la cavalcada de Reis siguin sense gluten i, d'aquesta manera, obrir el ventall a tots aquells infants que no en poden prendre i que, sense aquesta mesura, es quedarien sense tastar els dolços.

Segons l'Associació Celíacs de Catalunya, 18 municipis de la província de Girona oferiran caramels sense gluten durant les seves cavalcades reials el proper dissabte: Banyoles (només s'oferiran els caramels Dulciora de Frit Ravich), Besalú, Blanes, Cassà de la Selva, Castelló d'Empúries, Castell–Platja d'Aro, Figueres, Girona, Llagostera, Lloret de Mar, Massanes, Mont-ras, Palamós, Riudellots de la Selva, Salt, Sant Julià de Ramis (també la xocolatada de reis serà sense gluten), Vidreres i Ripoll. La campanya no només afecta les quatre províncies catalanes, sinó que també s'estén a les Illes Balears i a Andorra. El nombre més grans d'ajuntaments adherits són de la província de Barcelona.