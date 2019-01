Tanquen cinc parcs de bombers gironins en un sol dia per falta de personal

Els dinou parcs de bombers professionals de la Generalitat que hi ha a la Regió d'Emergències de Girona fa dies que no estan al 100%. Alguns dels efectius han decidit deixar de fer hores extres per mostrar a la societat que falten bombers i, també, que els manca material.

Ahir va ser el dia que va haver-hi més parcs tancats a la Regió de Girona. En total, se'n van clausurar cinc per falta d'efectius. Es tracta dels equipaments d'Amer, Cassà de la Selva, Hostalric, la Jonquera i Calonge. En alguns dels parcs gironins hi ha pancartes reivindicatives i que tenen com a objectiu mostrar les seves denúncies. En el d'Amer, per exemple, s'hi pot llegir «Parc tancat per falta de bombers». Aquesta vaga d'hores extres està previst que finalitzi de cara al dia 10 de gener. Per tant, encara queda una setmana durant la qual la imatge de parcs tancats o sota mínims de personal es pot seguir repetint.



Demores en els serveis

Fonts de la UGT asseguren que el que està comportant aquest tancament de parcs és la demora en alguns serveis, ja que la proximitat dels parcs, si n'hi ha de tancats, no és la mateixa, i per tant es desplacen efectius d'altres equipaments per fer els serveis en un poble que potser té el seu parc clausurat.

Una mostra d'això va ser el 28 de desembre, quan els sindicats van posar el crit al cel per un incendi a Llançà que va obligar a desallotjar sis persones d'una casa d'on van resultar afectades tres habitacions. No hi va haver ferits, però sí danys materials. Els Bombers van denunciar que van tardar més de l'habitual perquè tenen un parc a Llançà però per falta de personal estava tancat.

En canvi, fonts de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments asseguren que els Bombers de la Generalitat treballen amb xarxa i que això en una Regió com Girona no està provocant problemes. Segons indiquen fonts de la Direcció, a Girona hi ha molts parcs professionals i alguns de voluntaris situats a poca distància els uns dels altres, fet que permet donar una resposta eficient.

Cal recordar que fa pocs dies el Departament d'Interior va anunciar la creació de 250 noves places de bombers. Una bona notícia per al sector, en principi, però que per ara compta amb la reticència dels sindicats. Aquests, segons asseguren fonts de la UGT, no tenen clar com es pensen convocar les places si encara no hi ha pressupostos aprovats per part de la Generalitat ni tampoc del Govern espanyol.

De moment, la mesura de vaga d'hores extres es mantindrà fins al 10 de gener, mentre que el col·lectiu segueix reclamant millores en personal i en material.