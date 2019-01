Demanen una subvenció per fer la futura passarel·la de Bescanó

La futura passarel·la per a vianants i ciclistes que es preveu construir per unificar els municipis de Bescanó i Sant Gregori comença a agafar forma. Segons l'alcalde de Bescanó, Pere Lluís Garcia, a nivell urbanístic, «a finals d'any vam aconseguir finalitzar tots els tràmits administratius, obtenint tots els permisos del Pla Especial Urbanístic que vam elaborar per tirar endavant la passarel·la, tenint en compte que es troba en una zona d'especial interès ecològic». L'alcalde afegeix que «ara ja estem en condicions d'aprovar el projecte i la licitació d'obra», després de quatre anys amb la proposta sobre la taula. A nivell econòmic, Garcia explica que les subvencions previstes van fer fallida, fet que va ser un dels principals factors en l'endarreriment de la infraestructura. A principis de desembre, el Consorci de les Vies Verdes de Girona va sol·licitar al Departament de Territori i Sostenibilitat unes subvencions que haurien de finançar el 50% del total del pressupost. A la primavera es rebrà una resposta i, a partir d'aquí, es repartiran els costos entre els dos municipis afectats.

L'any 2010 es va construir una passera provisional privada entre les Valls del Ter i de Llémena que, en un principi, només estava destinada a l'ús dels camions que anaven a fer extraccions d'àrids a Sant Gregori, però cada vegada més vianants i ciclistes van començar a usar aquesta connexió fins al punt que els ciutadans van reclamar-ne una altra. El batlle de Bescanó recorda que des de l'inici de la seva legislatura, l'any 2015, l'equip de govern tenia previst tirar endavant el projecte amb un pressupost d'uns 687.992,48 euros, la meitat del qual seria finançada per organismes supramunicipals i l'altra meitat l'assumirien Bescanó, en el seu major gruix per ser el responsable de la iniciativa, i Sant Gregori. Aquest punt ha suscitat diverses controvèrsies. Per exemple, el portaveu d'ERC de Bescanó, Xevi Vinyoles, afirma que «sempre hem estat crítics que Bescanó hagi d'assumir la major part del cost de les obres». «Més enllà de les subvencions, el pressupost s'hauria de dividir entre els dos municipis», indica. En l'àmbit urbanístic, es van succeir diverses traves que van alentir el procés fins que es van aconseguir completar tots els tràmits i permisos del Pla Especial Urbanístic a finals d'any.



Resolució pendent

En termes econòmics, les diverses subvencions emparaulades van anar caient fins que fa un mes es va demanar al Departament de Territori i Sostenibilitat unes «subvencions a operacions per a l'execució d'actuacions de vies ciclistes», procedents del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). Garcia explica que «a aquestes subvencions s'hi poden acollir els ajuntaments de més de 20.000 habitants o, en el cas de tenir menys població, com seria el cas de Bescanó o Sant Gregori, ho hem de fer a través d'un ens superior o consorci a escala supramunicipal».

La decisió última va ser atorgar al Consorci de les Vies Verdes de Girona la potestat de requerir les subvencions. Aquesta és una de les múltiples propostes que el Consorci ha demanat al Departament, relacionades amb l'ampliació de la xarxa de vies verdes de la província. Per la seva banda, l'alcalde de Sant Gregori, Joaquim Roca, afirma que «a nosaltres la passarel·la ens quedarà una mica lluny, però la trobem necessària per unir el cinturó entre Sant Gregori, Girona, Salt i Bescanó».