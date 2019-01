Girona viu al 2018 l´any més plujós, excepte al Baix Empordà

L'any 2018 va ser un dels anys més plujosos de la història de Girona. Es van registrar més de 1.000 litres per metre quadrat de precipitacions acumulades a totes les comarques, excepte al Baix Empordà. Així ho mostren les dades del Servei Metereològic de Catalunya (SMC). La Garrotxa i el Ripollès són les comarques gironines on més va ploure durant el 2019, superant el llindar dels mil litres per metre quadrat. A l'altre extrem, hi ha el Baix Empordà que es va quedar als voltants dels 700.

Pel que fa a Catalunya, en un 65% del territori es van recollir entre un 120 i un 150% de la seva precipitació mitjana, mentre que a gairebé un 25% del país es va superar el 150%. Entre aquests últims, destaca la comarca de la Cerdanya, on es va sobrepassar el 175% de la precipitació mitjana climàtica anual.

Les dades del Meteocat mostren que el 2018 va ser extraordinàriament plujós, però aquest fenomen no es va produir en tots els indrets. L'1% de Catalunya va presentar l'any passat valors de sequedat. Entre aquests punts es troba el Baix Empordà, comarca que no va superar -per molt poc- el valor de la seva mitjana climàtica de referència del període 1961-1990.

En relació a la distribució de la precipitació al llarg de l'any, que no va ser gens homogènia, el període comprès entre juny i setembre va contribuir poc als totals anuals, exceptuant l'agost a la província de Girona, segons el mateix Meteocat. Els mesos en els quals va haver-hi més precipitacions van ser el gener, el febrer, el novembre i sobretot l'octubre, que va ser el mes més plujós dels darrers 24 anys al conjunt del país. Així, a 13 de les 18 estacions meteorològiques que disposen de dades com a mínim des del 1950, l'any passat queda entre els 10 anys de més aigua, i també a totes les 26 estacions automàtiques que tenen més de 20 anys de dades.

Pel que fa a les temperatures, l'any 2018 va ser càlid gairebé a tota la província de Girona. La comarca on el sol va picar més fort va ser a l'Alt Empordà, deixant una temperatura mitjana anual de 14ºC. L'estació de Figueres-Cabanes va registrar el 2018 l'any més càlid des que es tenen dades, el 1950, amb una temperatura mitjana anual de 16,1ºC. A l'altre costat trobem les comarques de muntanya, on en molts punts del Pirineu i Prepirineu no es va sobrepassar els 10ºC.

Pel que fa al conjunt de Catalunya (i pendent d'una anàlisi definitiva), el 2018 va ser un any molt similiar al 2017 i 2016, i es tractaria del 6è o 7è any més càlid des de 1950.

Les dades també destaquen que el gruix mitjà de neu al Pirineu va ser excepcionalment elevat, assolint gruixos de més de 3m en alguns sectors del Pirineu occidental.