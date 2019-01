La màgia dels Tres Reis d'Orient torna a les comarques gironines

Els diferents municipis de les comarques gironines tornaran a reviure avui la màgia dels Tres Reis d'Orient. Aquests aniran acompanyats de les seves respectives cavalcades, que es preveuen majestuoses i espectaculars gràcies a l'esforç que han fet les localitats de la demarcació. Ses Majestats arribaran, doncs, tant per terra com per mar, depenent del tipus d'espectacle que es faci en cada punt. Enguany, una mica més tard que en edicions anteriors, les desfilades començaran entre les 6 de la tarda i les 8 del vespre. Prèviament, els nens i nenes podran visitar els campaments reials on es duran a terme diverses activitats o, simplement, es podrà dipositar la carta. Seguint la dinàmica dels anys anteriors, un gran nombre de municipis tindran caramels sense gluten a les seves comitives, per tal que totes les criatures en puguin menjar.

Pel que fa a la meteorologia prevista per la jornada, no s'espera que el temps faci anar malament les carrosses reials, tot i que la majoria de poblacions tenen reservats espais per poder celebrar la diada en cas de pluja.



Regals per a famílies vulnerables

Paral·lelament, sota el lema «Cap nen sense joguina», la campanya de reis que organitza CaixaProinfància farà possible que més de 1.600 nens i nenes de famílies en situació de pobresa rebin una joguina. En el cas de la província, se'n repartiran un centenar a Salt, 95 a Girona, 59 a Figueres i una cinquantena a Lloret de Mar. Les joguines s'estan enviant aquests dies a entitats socials vinculades, per tal que els nens i nenes les recullin i el dia de reis puguin obrir el seu regal. Només durant aquest darrer any 2018 han estat atesos en tot l'àmbit català 19.166 nens i adolescents, i 11.960 famílies a través de les entitats socials que implementen el programa, a les comarques gironines la xifra ha estat de 358 menors i 218 famílies.