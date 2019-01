Reconstrucció llesta Els aiguats van desfer per quarta vegada la passera provisional

Fa nou anys, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) va concedir a un particular, l'empresa Arids Sant Gregori, la possibilitat de construir una passera provisional que unís les Valls del Ter i de Llémena amb l'objectiu de fer-hi passar els camions que anaven destinats a extreure àrids a Sant Gregori. L'alcalde de Bescanó apunta que a la zona hi ha un cartell que indica que l'entrada a la passera per creuar el Ter és privada, però la gent aprofita aquesta via per travessar el riu, ja sigui a peu com en bicicleta. El batlle de Sant Gregori explica que aquesta connexió és temporal i el seu ús finalitzarà quan s'acabi l'extracció dels àrids. L'alcalde afegeix que en aquests moments l'extracció està en les seves últimes fases. De la comoditat del pas per la passera, va sorgir la necessitat de fer una nova passarel·la que fos fixa i que no tingués un temps limitat o que estigués sotmesa al perill de les riuades, i és que les darreres pluges intenses de tardor van esfondrar la via per quarta vegada. Aquest últim episodi de pluges va accentuar la voluntat d'impulsar definitivament el projecte de la passarel·la, que es trobarà just al costat de la passera actual. L'alcalde de Bescanó informa que dijous va finalitzar la reconstrucció de la infraestructura, després d'haver «estat un mes sense ella».