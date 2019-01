La Guia Gourmand escull Mas Tapiolas com a restaurant 2019

Com cada any, la guia Gourmand selecciona i guardona establiments i productes de Catalunya pel treball i la qualitat que demostren. Coincidint amb les mateixes dates de presentació de les guies Michelin i Repsol, la Guia Gourmand 2019 va celebrar l'acte de lliurament de premis el passat 26 de novembre a l'Hotel Monument Mas Passamaner, de la Selva del Camp. En aquesta ocasió, el guardó a millor restaurant de la Guia Gourmand 2019 es va entregar al restaurant Mas Tapiolas de Santa Cristina d'Aro. Altres restaurants seleccionats per la guia procedents de les comarques gironines amb una nota superior a 8 sobre 10 són el Castell de Peralada Restaurant, el Freu, La Cuina de Can Simón, el Sant Pere del Bosc, el Compartir, El Roser 2, Mas de Torrent, Sa Marinada, el Candlelight, La Calèndula, Sa Punta, Casa Viart, Cau del Pescador, L'Olivera i Mas Romeu.

Segons el director de la Guia Gourmand, Fèlix Llovell, «La Guia Gourmand de Restaurants i Hotels de Catalunya i Andorra i altres llocs d'Interès 2019», coneguda popularment com a Guia Gourmand, va néixer el 1992 amb motiu de les Olimpíades per resoldre el fet que el nostre país no tenia cap guia de restaurants i hotels en català, ja que en aquell moment les llibreries només podien oferir guies procedents d'Espanya com la Michelin, la Repsol o la Gourmetour». Enguany, la guia arriba a la seva 28a edició.

La Guia Gourmand contempla altres categories. Per exemple, el premi Restaurant Revelació de l'any 2019 va ser per a Casa Macarrilla 1966, de Cambrils. En la categoria del Celler de l'any 2019, el seleccionat va ser el Clos Galena, d'El Molar, municipi del Priorat. El guardó al Producte de l'any 2019 va ser per a l'Ametlla Bio de Borges, de Borges Eco Natura de Reus i, l'Hotel de l'any va ser per a la seu dels premis, l'Hotel Monument Mas Passamaner.