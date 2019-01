Primer Nadal fora de casa

Un cop acabada la missa de Nadal, l'Esteve Romans va agafar el cotxe i va arribar a casa. Però aquest cop, tal com ha passat en les últimes cinc dècades, no hi havia ni la resta de família ni el dinar a punt. Des del mes d'octubre que l'Esteve i la seva dona, la Florentina Gumí, tots dos jubilats, s'estan en un pis del carrer Josep Maria Pellicer del camp de les Vaques de Ripoll. El pis els el va proporcionar l'Ajuntament, després que a finals de setembre detectessin patologies estructurals que aconsellaven el desallotjament de la casa de pagès. Unes bigues de fusta visiblement deteriorades en són la causa.

La família Gumí s'està a la caseta d'en Jordana, de propietat municipal des de 1933. L'Esteve i la Florentina s'hi van quedar després de casar-se i hi van pujar les seves dues filles. La caseta està al costat mateix de la Font d'en Jordana, un espai de lleure de Ripoll que el mateix Esteve manté en ordre, sobretot després dels caps de setmana, quan hi ha més afluència de gent, principalment del poble. També talla la gespa i recull fulles dels arbres d'aquell entorn natural. Però si bé a l'exterior està tot en ordre, la casa ja té un altre caire. Quan l'Esteve intenta obrir la porta es fa evident que hi ha hagut un moviment dels murs que impedeix fer-ho amb suavitat. El fet que les bigues estiguessin enguixades va impedir que no es detectés abans un problema que ve de lluny. A més, la teulada també presenta deficiències evidents a simple vista. De fet, en el catàleg de masies i cases rurals de Ripoll, que es va aprovar definitivament el 2009, ja es qualificava de dolent tant l'estat de conservació de l'habitatge com de la cabanya. La «manca de manteniment», creu l'Esteve, és la causa de l'estat de la caseta actualment. Ell segueix anant-hi cada dia per tenir cura del bestiar i els horts que hi mena.

La família Romans Gumí ara viu al pis que els han cedit amb les mateixes condicions econòmiques que tenia a la caseta d'en Jordana. Fins i tot «l'Ajuntament s'ha compromès a abonar el sobrecost de consum de les plaques elèctriques que hi van haver d'instal·lar perquè no hi ha calefacció», diu l'Esteve. La reparació de la caseta no sembla econòmica, ja que va pels volts d'uns 60.000 euros. Durant el plenari de novembre, el regidor de la CUP Santi Llagostera va demanar que l'obra que s'hagi de fer a la casa mantingui les característiques de l'arquitectura ripollesa. El regidor de Serveis Econòmics, Josep Maria Creixans, va afirmar que ho tindria en compte. Un cop reparada, la família tindrà la prioritat per tornar-la a ocupar. En cas contrari, es renegociaran les condicions per seguir al pis que els han cedit. De moment, el dia 25 de desembre l'Esteve va enllestir les tasques amb el bestiar i es preparava per anar a fer el dinar de Nadal a casa d'una de les filles. El seu dia a dia ha canviat substancialment durant el darrer tram de l'any, que just s'ha acabat.