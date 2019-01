Augmenten un 15% les pernoctacions als hotels gironins al mes de novembre

Bon mes de novembre per al turisme a les comarques de Girona. Tot i tractar-se d'un mes turísticament poc potent, les xifres de pernoctacions hoteleres van créixer un 15% respecte al novembre de 2017. Segons les dades donades a conèixer per l'Institut Nacional d'Estadística, els hotels gironins van arribar a les 302.886 pernoctacions, per les 263.592 de novembre de 2017. Un increment, doncs, de quasi 40.000.

El creixement va tenir lloc tant pel que fa a turisme nacional com estranger. Les pernoctacions nacionals van incrementar-se un 15,8% i les estrangeres, un 14%.

Al total de l'estat espanyol, les pernoctacions en establiments hotelers van superar els 18,2 milions el mes de novembre. La xifra suposa un 4% més que en el mateix mes de 2017, o sigui que el creixement a les comarques de Girona quasi el va quadruplicar. Les pernoctacions de viatgers espanyols van augmentar un 6,1% i les d'estrangers, un 2,7%. L'estada mitjana va baixar un 2,4% respecte a novembre de 2017, situant-se en 2,8 pernoctacions per viatger. Durant els 11 primers mesos de 2018, les pernoctacions disminueixen un 0,2% respecte al mateix període de l'any anterior.

En l'esmentat mes de novembre es va cobrir el 51,5% de les places ofertades, amb un augment anual del 2%. El grau d'ocupació per places en cap de setmana va pujar un 2%, fins al 59,8%. Canàries va presentar el major grau d'ocupació per places durant el mes de novembre (72,8%), al qual van seguir la Comunitat de Madrid (60,9%) i la Comunitat Valenciana (53%).

Andalusia, Comunitat de Madrid i Comunitat Valenciana van ser les destinacions principals dels viatgers espanyols al novembre, amb taxes anuals de variació en el nombre de pernoctacions del 6,2%, 7,2%, i 5,1%, respectivament.



Més estrangers a Catalunya

La principal destinació triada pels viatgers estrangers va ser Canàries, amb un 45,2% del total de les pernoctacions registrades. Les pernoctacions d'estrangers en l'arxipèlag van baixar no obstant això un 4,9% respecte a novembre de 2017. Les següents destinacions triades per estrangers van ser Catalunya, amb un 15,8% del total de les pernoctacions i un augment del 21,2%, i Andalusia, que amb un 13% del total va registrar un increment mensual del 5,5%.