El bon temps i la falta de neu al Pirineu francès, claus de la bona campanya de Nadal de les estacions gironines

Satisfacció entre les estacions d'esquí gironines per aquesta campanya de Nadal. Segons apunten, tot i que no ha nevat de manera abundant, sí que l'afluència d'amants dels esports d'hivern ha estat «important», en bona part gràcies al mal inici de temporada per falta de neu del Pirineu francès. «La veritat és que hem tingut molts clients francesos que abans es quedaven a l'altra banda de la frontera», assenyala el director de Masella, Xavi Nolla. De fet, des de la instal·lació destaquen que s'ha produït molta neu artificial i posen en valor que «el bon temps» ha portat molta gent a esquiar al Pirineu gironí. A més, l'estació va anunciar dissabte que aquesta setmana es posaran en marxa tots els remuntadors.

Pel que fa a La Molina i Vallter 2000, també han arrencat amb bones sensacions. La Molina va ser la que va poder obrir més quilòmetres de pistes més aviat, gràcies a la llevantada de l'octubre. Tot i que no ha nevat tant com seria desitjable, l'estació recorda que l'any passat es va produir un fet similar, ja que fins al 8 de gener no hi va haver la primera gran nevada. El director de La Molina, Xavi Perpinyà, celebra l'arribada del «rigorós hivern» per poder omplir de neu les pistes de l'estació. Tot i això, la neu artificial i la presència de l'anticicló instal·lat a la península ha deixat moltes jornades de sol i ha animat moltes persones a pujar a esquiar. Tant a La Molina com a Masella han notat un augment d'esquiadors francesos que s'explicaria per la poca neu natural caiguda a les pistes franceses. En tot cas, ambdós directors es mostren optimistes de cara als propers mesos.