Girona: un dels llocs amb més biodiversitat de tot l'Estat

La província de Girona s'ha perfilat com una de les zones més privilegiades de l'Estat espanyol pel que fa a la biodiversitat. Així ho ha posat en relleu un estudi d'un grup d'investigadors del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CREAF) en col·laboració amb la Universitat de Santiago de Compostel·la i la Universitat Autònoma de Barcelona, on es mostra que les comarques gironines formen part dels «punts calents» que contenen una densitat d'arbres més alta, juntament amb una elevada diversitat estructural. Dins d'aquesta llista de zones riques en boscos també s'hi poden localitzar alguns punts del mar Cantàbric, el País Basc, el nord de Navarra, Astúries i algunes parts de Galícia. A més de la serra de la Cebollera de La Rioja, la serra de Grazalema d'Andalusia, la de la Conca Alta del Manzanares i la de Guadarrama, ubicada a Madrid. En el cas de Catalunya, mentre que les comarques gironines estan incloses pràcticament en tot el seu conjunt (deixant només fora del destacat la part més litoral), a Lleida només la meitat del territori es considera ric en biodiversitat, alguna part del Barcelonès i un parell de punts molt delimitats a la província del Tarragonès.

Paral·lelament, la investigació relaciona la presència de carboni amb la riquesa dels espais, considerant que «com més arbres té un bosc, més quantitat de carboni pot acumular». Un tipus d'entorn que es troba sobretot en zones de muntanya, amb pendents pronunciades i aïllades de la presència dels éssers humans. «En general, les espècies de flora i fauna que hi viuen poden créixer més i desenvolupar-se millor que no pas si es troben sota la influència d'un lloc poblat», indica.

Aquest escenari esdevé molt beneficiós per la biodiversitat, ja que si els arbres són de diferents tipus, «competeixen menys per la llum solar» i la densitat que en pugui derivar «permetrà, per exemple, que hi hagi més espècies d'aus, que tindran una varietat més gran d'aliments disponibles i amb més llocs per poder-hi fer nius».



Gestió mediambiental

Els resultats d'aquest estudi - que es va portar a terme al Canadà de la mà d'altres col·laboradors portuguesos i canadencs- podrien ajudar a la presa de decisions relacionades amb les polítiques de gestió ambiental. Així doncs, poden esdevenir molt útils a l'hora d'aplicar mesures efectives tant per la conservació de la natura com per la disminució dels efectes del canvi climàtic en el nostre entorn.