Quatre parcs de Bombers gironins tanquen per falta de personal

La falta de Bombers va obligar ahir a tancar quatre parcs de les comarques gironines. En concret, els parcs afectats van ser els de la Pera, la Vall d'Aro, Hostalric i Amer, que van abaixar la persiana amb motiu d'una vaga d'hores extres que fa unes setmanes que els Bombers duen a terme per fer palesa la manca de personal i també de material del cos. També critiquen la manca de comandaments, i és que ahir tampoc hi era el sotscap territorial de torn de la regió de Girona Nord, que hauria d'haver estat de guàrdia a Figueres.

Aquesta problemàtica s'ha anat repetint durant les últimes setmanes, des que els Bombers van anunciar que deixaven de fer hores extres fins al proper 10 de gener.

El dia que hi van haver més parcs tancats va ser divendres passat, quan cinc parcs van ser clausurats, entre ells el d'Amer i Hostalric, juntament amb el de Cassà de la Selva, la Jonquera i Calonge. De fet, ja fa dies que en alguns parcs onegen pancartes reivindicatives per fer visibles les seves denúncies. La regió de Girona és la que més parcs té, en concret 19, si bé la majoria són petits, de mínim tres bombers.

Fa pocs dies el Departament d'Interior va anunciar la creació de 250 places de Bombers. La mesura, però, és vista amb reticència per part dels sindicats, que no veuen clar com es convocaran, ja que encara no hi ha pressupostos aprovats per part de la Generalitat ni del Govern espanyol.