Els veïns de la Bisbal llancen una campanya per netejar la ciutat

L'Associació de veïns del barri del Convent de la Bisbal comença una campanya de conscienciació per netejar el barri i que vol estendre a la ciutat. Entre les mesures que proposa l'organització hi ha encartellades a contenidors, fer murals a les parets que cedeixi l'Ajuntament i finalment la creació d'una brigada de voluntaris per fer neteja a les zones que consideren problemàtiques. Els organitzadors alerten que l'augment de la brutícia i les escombraries als carrers del municipi, i en especial del barri, no és culpa de la «inacció de l'Ajuntament», sinó de l'«incivisme» dels seus habitants.

El president de l'associació, Marcos Pacheco, va explicar divendres que no volen substituir l'Ajuntament, sinó col·laborar i crear un esperit de barri que pugui ser model a la ciutat. «Hem previst accions de neteja a les zones comunes i a les zones on l'Ajuntament no actua, això també és una manera de crear consciència», assenyala.

Per aquest motiu, l'organització va llançar aquest dijous una campanya d'informació per revertir aquesta situació de «degradació» del barri enfocada als residents d'aquesta zona sud de la ciutat. A més de la campanya informativa que proposen, també faran trobades de veïns voluntaris per anar a realitzar tasques de neteja. «El barri és de tothom, també teu; ajuda'ns a netejar-lo», anuncien els cartells que han difós per aquest objectiu. La primera trobada de veïns està programada per al diumenge 27 de gener a les deu del matí al costat dels pisos del Mas Quinto d'aquest barri.

«És brut, però crec que tots hi hem de posar de la nostra part», reconeix una veïna a les xarxes socials, per on s'ha difós aquesta campanya que ha generat un cert debat al municipi. «És un problema d'incivisme i si comencessin a posar multes la gent deixaria de fer-ho», proposa una altra resident de la ciutat, que comparteix que el problema no és només de l'administració sinó també dels mateixos habitants.

La regidora de Joventut i del barri del Convent, Maria Roure, va reconèixer divendres el problema i va afirmar que tant de bo la campanya es pugui estendre a la resta de la capital baix-empordanesa. «Nosaltres tenim reunions periòdiques amb l'associació i, a més, esperem que el sistema porta a porta que volem implementar el 2020 pugui ajudar a revertir la situació», indica. L'associació també va presentar una proposta de millores per al barri en el darrer ple municipal que l'Ajuntament està estudiant. En aquest sentit, «volem agrair la feina que fa l'associació», va concloure Roure.