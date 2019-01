Avís per mala mar amb onades que podrien superar els quatre metres

Fenòmens costaners i mala mar mantenen sota avís de nivell taronja i groc Girona, Mallorca i Menorca, després que hagin conclòs les alertes per fred que s'havien emès per a gairebé trenta províncies de deu comunitats de l'estat espanyol. L'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) preveu que la jornada d'avui pugui estar marcada pel fort vent del nord, que bufarà amb força, així com la presència d'onades de fins a quatre metres a Girona, que tindrà actiu un avís taronja fins al migdia i posteriorment passarà al groc, que durarà fins a la mitjanit.

Aquestes es concentrarien sobretot a les zones litorals de les comarques de l'Alt Empordà i el Baix Empordà, tal com també es pot veure a les previsions fetes pel Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). En el cas de Mallorca, les onades podrien superar els tres metres amb mar de fons i intervals de vent del nord. L'Aemet informa que amb l'alerta taronja existeix un risc meteorològic important, per fenòmens meteorològics no habituals amb cert grau de perill per a les activitats usuals, i amb groga no existeix risc meteorològic per a la població en general, encara que sí per a alguna activitat concreta.

Pel que fa a la previsió general que s'espera per a aquesta setmana, tot i que sembla que la temperatura es mantindrà igual avui, a partir de demà hi haurà una baixada dels valors mínims i màxims. Al Pirineu augmentarà la nuvolositat i, a partir de mitja tarda, s'espera precipitació feble amb una cota al voltant de 1.100 metres.