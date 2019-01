Creu Roja reparteix joguines a més de 2.700 infants de les comarques gironines

La Creu Roja Joventut ha posat fi a la seva 26a edició de la campanya de recollida de joguines a les comarques gironines. Tot i la dificultat en el tram final per poder aconseguir joguines noves, el repartiment s'ha pogut completar amb èxit i ha permès arribar a un total de 2.767 infants de la demarcació provinents de famílies amb dificultats econòmiques.

Aquesta fita ha estat possible gràcies a la implicació d'un equip de 120 persones voluntàries, la col·laboració de 69 empreses i la participació de la ciutadania, sigui a través de les donacions de joguines (directament o mitjançant una donació econòmica amb aquesta finalitat), cedint espais per a la recollida o bé organitzant concerts en què l'entrada era una joguina. En aquesta campanya, també hi han participat una quinzena d'assemblees locals i comarcals de la institució humanitària, que donen cobertura als més de 200 municipis que formen part de les comarques de Girona.

En tot l'àmbit català, la campanya ha permès repartir un total de 66.500 joguines a més de 24.000 infants en situació de vulnerabilitat, una xifra molt similar a la de l'any anterior, quan es van recollir 68.000 joguines per a 24.952 nens i nenes provinents de famílies amb dificultats.



Sensibilitzar la població

Aquesta iniciativa s'emmarca en el projecte «Joguina Educativa» que Creu Roja Joventut desenvolupa durant tot l'any. D'aquesta manera, es busca sensibilitzar la població sobre el valor educatiu de les joguines i la seva importància com a eina per al creixement dels infants, així com el desenvolupament de les seves capacitats i habilitats. És per aquest motiu que les joguines repartides són noves -ja que des de l'entitat sostenen que tots els infants tenen dret a estrenar una joguina independentment de la situació econòmica de les seves famílies-, no bèl·liques, no sexistes, sostenibles i, moltes d'elles, busquen fomentar el joc cooperatiu.

Paral·lelament, i a fi de reforçar el valor educatiu del joc, s'han dut a terme més de 820 activitats de sensibilització arreu del territori català durant el transcurs de la campanya. Entre aquestes, destaca l'espot que es va fer per tal de donar-la a conèixer.