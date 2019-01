El Departament d'Educació posa en valor les llengües d'origen de l'alumnat estranger

Les llengües i les cultures d'origen de l'alumnat immigrant centren un nou programa del Departament d'Educació que persegueix un objectiu doble: facilitar l'aprenentatge i el reconeixement acadèmic d'aquests joves, alhora que promou la tolerància i el respecte a la diversitat. La iniciativa preveu l'ensenyament d'aquests idiomes tant dintre de l'horari lectiu com durant les activitats extraescolars que es financen amb diners públics, a primària, secundària obligatòria (ESO), batxillerat i formació professional.

La Conselleria especifica de quina manera es pot treballar el programa «Llengües i cultures d'origen» a cada nivell educatiu. Pel que fa a primària, Educació proposa realitzar tallers d'introducció a idiomes i cultures pròpies de l'alumnat nouvingut, com ara l'amazic, el romanès, el portuguès, el xinès o l'àrab.

Per a secundària, el Departament contempla oferir aquestes llengües estrangeres com a assignatures optatives, que imparteixen docents d'altres països destinats a Catalunya dintre dels programes de cooperació educativa internacional en els quals participa Educació; en l'actualitat aquests acords existeixen amb el Marroc, Romania i Portugal. Ara bé, si aquests són insuficients per cobrir tota la demanda, l'administració especifica que recorrerà a professorat de la Conselleria que tingui els coneixements lingüístics adequats.

Fora de l'horari lectiu, el Departament concreta que aquesta formació també es podrà dur a terme a través d'institucions, entitats i associacions. En aquest sentit, els alumnes de secundària que cursin un d'aquests idiomes en una escola oficial dintre d'un programa de professorat visitant o en institucions oficials, perquè no s'imparteixen al seu institut, podran demanar que els ho reconeguin i convalidin com a matèria optativa de segona llengua estrangera.

Un altre propòsit de la Conselleria d'Educació és afavorir el desenvolupament de projectes de centre que ajudin a reforçar el coneixement i l'estima que cada alumne té de la seva llengua familiar.

En consideració del Departament, assolir aquest objectiu també pot contribuir a internacionalitzar els centres educatius, en el sentit que poden participar en projectes de cooperació amb escoles de països on es parla algun d'aquests idiomes.

La darrera pota del programa «Llengües i cultures d'origen» és la formació dels mestres i els professors perquè coneguin i valorin les llengües que parlen els seus estudiants.