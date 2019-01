Educació convoca 5.005 places d'oposició que USTEC encara veu «insuficients»

El DOGC va publicar ahir la convocatòria de 5.005 places d'oposició per a professors i mestres; unes proves que, a petició dels sindicats, enguany canviaran la seva forma d'avaluació, de manera que la part competencial i pràctica tindrà més pes que la memorística. El conseller d'Educació, Josep Bargalló, i el director general de professorat i personal de centres públics, Ignasi Garcia-Plata, van presentar ahir les novetats de la convocatòria, que serà la més nombrosa dels últims deu anys i la segona consecutiva que s'emmarca en l'objectiu del departament d'obrir 20.000 places de funcionariat docent en els propers quatre anys. Una xifra que, segons el portaveu del sindicat USTEC-STEs a les comarques gironines, Xavier Díez, pot semblar molt generosa però que en realitat és «insuficient», ja que fa molts anys que no es convoquen unes eleccions com aquestes i, un cop es completi el pla pluriannual d'oposicions, s'haurà passat d'un 40% d'interinatge a un 15-20%, quan, segons recorda Díez, hi hauria d'haver com a màxim un 7% de personal eventual a l'administració pública. El concurs obrirà places per a 3.604 mestres, 642 de professors tècnics de formació professional i 759 de professors d'ensenyament secundari.

El representant d'USTEC-STEs, en canvi, sí que es mostra satisfet pel canvi en la metodologia de les oposicions. Es tracta d'una proposta del mateix sindicat per tal que es tingui més en compte la part de l'experiència professional que no pas la memorística, i que, segons Díez, ha de facilitar que la gent amb més anys d'experiència al món de l'ensenyament pugui treure's les oposicions.

En la mateixa línia, Bargalló va destacar que el nou concurs estarà «basat en l'avaluació de les competències del candidat», de manera que prevaldrà «la programació i la pràctica per damunt de la prova teòrica». El conseller va indicar que les oposicions estan destinades, sobretot, a l'estabilització de les places ocupades per interins i va confiar que el nou format farà que aquests afrontin el concurs «amb més garanties». El conseller també va explicar que, com que el procés serà més llarg, el calendari de la convocatòria també es modificarà per no afectar la vida quotidiana dels centres, ja que si no «trencaria les dinàmiques de moltes escoles, tant per als professors candidats com per als docents que exercissin de tribunal».

«No volem seleccionar la persona que sap més matemàtiques, sinó qui les pugui ensenyar millor», va sentenciar Garcia-Plata, que va detallar que la voluntat de fer prevaler el vessant pràctic i competencial per damunt del memorístic es traduirà en una modificació de l'ordre de les proves. D'aquesta manera, primer es farà la presentació de la programació i la unitat didàctica, que tradicionalment era segona.

Els aspirants que superin la part competencial faran la prova pràctica i de temari en la qual la primera ponderarà un 70% i la segona, un 30%; de manera que, segons Bargalló, «es reduirà a la mínima expressió la part memorística de les proves».

Aquesta inversió de l'ordre suposarà que el procés de selecció s'allargui el doble de temps, perquè tots els aspirants es presentaran a la prova competencial, que és més llarga tant de fer com d'avaluar. Segons els càlculs del departament, l'assignació definitiva del concurs d'oposició acabarà, com a màxim, el 31 d'octubre, per la qual cosa els candidats seleccionats no tindran la seva plaça de funcionari fins al setembre de 2020. Díez, però, assegura que des del seu sindicat són molt crítics amb aquest aspecte.